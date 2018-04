vor 21 Min.

Mit bewährtem Team in die Saison

Wahlen in der Tennisabteilung der TSG

Mit bewährtem Führungsteam startet die Tennisabteilung der TSG Stadtbergen in die neue Saison. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder erneut Michael Schaumberg zum Abteilungsvorsitzenden. Stellvertreter bleibt Robert Ottlik. Das Team wird komplettiert von Cäcilie von Burgsdorff (Finanzen), Natalie Rebele und Stefanie Winkler (Erwachsenensport), Karin Strauß und Nils Hartung (Kinder- und Jugendsport) sowie Michaela Fendt und Kathrin Kratzer (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Positiv erwähnte Schaumberg auch das leichte Plus bei der Mitgliederentwicklung. So verzeichnete die Stadtberger Tennisabteilung ein Wachstum von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl wies der Abteilungsleiter darauf hin, dass insbesondere in den Altersklassen von 1971 bis 1984 Mitglieder fehlten.

Um junge Menschen für den Tennissport zu begeistern, plane der Club unter anderem einen Schnellkurs für Anfänger. In den Punktspielbetrieb starten Anfang Mai fünf Erwachsenenteams und vier Kinder- und Jugendmannschaften. Auch abseits der Punktspiele soll wieder einiges auf der Anlage an der Leibnizstraße geboten sein, darunter die Schleifchenturniere sowie das Sommernachts-Mixed-Turnier. Für die Jugend sind unter anderem ein Vorbereitungscamp sowie eine Vereinsmeisterschaft geplant. (AL)