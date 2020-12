vor 37 Min.

Müller-Milch baut neues Bürogebäude in Aretsried

Der Marktgemeinderat in Fischach gab grünes Licht für den Bau des geplanten Bürogebäudes von Müllermilch in Aretsried. Das Projekt soll direkt an das bereits vorhandene Verwaltungsgebäude (Bild) anschließen.

Plus Erst vor Kurzem ging das neue Hochregallager in Betrieb, jetzt soll ein Bürogebäude mit Platz für 200 Arbeitsplätze entstehen. Was die Gemeinde dazu sagt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Dem Neubau eines Bürogebäudes von Müllermilch im Fischacher Ortsteil Aretsried steht nichts mehr im Weg. Der Marktgemeinderat hat dafür in seiner letzten öffentlichen Sitzung im Jahr 2020 einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Baubeginn für das Millionen-Projekt soll im Sommer sein. Bürgermeister Peter Ziegelmeier nannte das Bauvorhaben „außerordentlich erfreulich“. Müllermilch halte damit nicht nur weiter an seinem Standort in Aretsried fest. Das Unternehmen schaffe mit dem Verwaltungsgebäude auch mehr als 200 Arbeitsplätze, erläuterte er.

Erst vor wenigen Monaten hatte Müllermilch bereits an seinem Hauptsitz in Aretsried neu gebaut. Damals ist ein Hochregallager entstanden. Es hat eine Länge von 78 Metern, ist 57 Meter breit und 40 Meter hoch und entsteht südlich des Bestandsgeländes im Fischacher Ortsteil Aretsried. Es bietet Platz für 21.000 Paletten in gekühlten und ungekühlten Bereichen. Die Unternehmensgruppe hat dort nach eigenen Angaben rund 42 Millionen Euro investiert.

Auch eine Kantine und Großraumbüros entstehen

Das Projekt, das im Vorfeld bereits mit dem Landratsamt Augsburg als Genehmigungsbehörde abgestimmt wurde, soll an das bestehende Verwaltungsgebäude angrenzen. Geplant sind eine Länge von 62 Meter und eine Breite von rund 16 Meter. Im Kellergeschoss kommt die Haustechnik unter. Im Erdgeschoss befindet sich unter anderem ein Betriebsrestaurant mit Küche und Besprechungsräumen. In der ersten bis dritten Etage sind Großraumbüros mit dazugehörigen Nebenräumen anvisiert. Das Besondere an dem Bau sei, dass er teilweise in einen Hang integriert wird, erläuterte Marktbaumeister Winfried Rindle.

Um das Vorhaben in dieser Form zu verwirklichen, musste der Marktgemeinderat von den Festsetzungen des Bebauungsplans eine Reihe von Befreiungen erteilen. So darf das Bürogebäude antragsgemäß außerhalb der festgesetzten Baugrenze liegen. Genehmigt wurde auch eine teilweise Errichtung innerhalb des Umgrenzungsbereichs von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen. Da das Projekt die gleiche Höhe wie das Bestandsgebäude erhalten soll, darf es gegenüber dem Bebauungsplan mit einer rund vier Meter höheren Firsthöhe ausgeführt werden. Das gemeindliche Einvernehmen wurde mit der Auflage erteilt, dass die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Genehmigungsbehörde zu prüfen sei.

Viele Bauwerber wünschen sich Ausnahmen für ihre Projekte

Dass in Fischach die Bautätigkeit nach wie vor ungebrochen ist, zeigten auch die übrigen Bauanträge und Voranfragen. Dabei wurde offenkundig, dass immer mehr Bauinteressenten Abweichungen vom jeweiligen Bebauungsplan beantragen. In erster Linie ging es um andere Dachformen, Dachneigungen, Traufhöhen und um zusätzliche Vollgeschosse. Nicht immer war das Gremium bereit, den Wünschen der Bauwerber entgegenzukommen. Aus ihm kam aber auch die Anregung, bei künftigen Baugebieten mehr Ausnahmen oder Bauausführungsvarianten einzuarbeiten.

Darüber hinaus beschloss der Marktgemeinderat, die Beiträge und Gebühren für die Entwässerungsanlage im nächsten Jahr zu erhöhen. Dies sei nicht zuletzt durch die hohen Investitionen in diesem Bereich notwendig, verdeutlichte der Bürgermeister. Nur so sei eine Kostendeckung der Entwässerungsanlage des Marktes zu gewährleisten. Sobald die genaue Beitrags- und Gebührenkalkulation feststehe, werde diese dem Gremium zur Beschlussfassung über die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung vorgelegt, so Ziegelmeier.

Ziegelmeier: Herausforderungen auch in 2021

Der Rathauschef bezeichnete das Jahr aufgrund der Corona-Pandemie als „absolute Ausnahmesituation“. Es habe alle Mitarbeiter der Marktgemeinde an ihre Belastungsgrenzen geführt. Nur so sei es jedoch möglich gewesen, dringende Projekte erfolgreich auf den Weg zu bringen. Eine Entwarnung gab Ziegelmeier nicht: „Auch 2021 stellt uns kommunalpolitisch vor große Herausforderungen.“

