Museumsbesuche: Kultur für alle

Die Erfahrung vieler Museen in Deutschland zeigt: Verlangen sie keinen Eintritt, dann kommen mehr Besucher.

Denn ein Ticket ist für viele immer noch eine psychologische Hürde. Ohne Eintritt wird die soziale Mischung bunter. Menschen, die normalerweise keinen Fuß ins Museum setzen, nutzen die Gelegenheit. Es gibt noch eine weitere Erkenntnis: Ständige Sammlungen, die eigentlich das Herzstück jedes Museums sind, finden wieder mehr Beachtung.

Die Dauerausstellung in Oberschönenfeld wurde im vergangenen Jahr für viel Geld inhaltlich und gestalterisch überarbeitet. Aus dem Volkskundemuseum wurde ein lebendiges Museum, in dem sich der oft verstaubte Begriff Heimat wieder zeitgemäß erleben lässt. Ein freier Eintritt wäre ein nächster Schritt, um Heimat noch populärer zu machen. Dazu braucht es einen politischen Willen. Denn klar ist: Ohne Eintrittsgelder fehlen Einnahmen.

Ein Geschenk an die Allgemeinheit

Wer kann sich das leisten? Die eigentliche Frage ist aber, ob die Schatzkammern der Geschichte für eine breite Gemeinschaft geöffnet werden soll. Sind wir also bereit, den Museen, die im Übrigen auch einen Bildungsauftrag haben, mehr Geld zu geben? Damit können sie das sein, was sie eigentlich sein sollten: Nämlich ein Geschenk an die Allgemeinheit.

Themen Folgen