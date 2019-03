vor 22 Min.

Narren und Gaukler

Veranstaltungen in Augsburgs Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Seine ganz persönlichen 60er und 70er Jahre beleuchtet Bernd Kullmann in seinem Bildervortrag „Aus dem Leben eines Taugenichts“ am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Spechtstraße 30. Anmeldung unter Telefon 0821/45443519 oder per E-Mail an die Adresse info@probärenkeller.de.

Die Geschichte „Conni geht zum Kinderarzt“ wird am Dienstag, 12. März, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen – für Kinder ab vier Jahren.

Marianne Schuber referiert zum Thema „Narren – Gaukler – Harlekine“ am Mittwoch, 13. März, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. Es werden Bilder von Sieger Köder gezeigt und Gedanken von P. Theo Schmidkonz vorgetragen.

Zum Preisspiel lädt der Schafkopfclub Pfersee 1 am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr in die Gartenkantine, Uhlandstraße 105, ein. Anmeldung unter der Telefonnummer 0176/84033645 ab 18 Uhr. (mus)

