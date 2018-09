vor 58 Min.

Neue Lautsprecher für den Friedhof

Katholischer Frauenbund übernimmt Kosten für eine neue Anlage

Zusmarshausen Endlich versteht man den Pfarrer auf dem Zusmarshauser Friedhof. So war es nach der jüngsten Beerdigung auf dem Zusmarshauser Friedhof von vielen Seiten zu hören.

„Sowohl die Trauergemeinde als auch die Zelebranten und Grabredner profitieren von einer leistungsfähigen Anlage“, meinten die Mitglieder des Katholischen Frauenbunds Zusmarshausen, als sie sich entschlossen, für die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage die Kosten in Höhe von 4230 Euro aus ihrem Spendentopf zu übernehmen.

„Wir ernten noch die Früchte des letztjährigen Schlossfestes, als fast hundert Ehrenamtliche mitgeholfen haben, den Schlosshof zu bewirten und gute Erlöse zu erzielen“, sagte Vorsitzende Anni Hartmann bei der offiziellen Übergabe der Anlage auf dem Friedhof.

Bürgermeister Bernhard Uhl und Pfarrer Chalil Saji dankten den Frauen für die großzügige Spende. Der Geschäftsleiter des Marktes Zusmarshausen, Walter Stöckle, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bauhof und den Kirchenmännern mit Kirchenpfleger Rudi Demharter, Hausmeister Heinz-Dieter Pomp und nicht zuletzt Pfarrer Saji, der sich im Vorfeld engagiert den technischen Fragen stellte, um eine optimale Beschallung des Friedhofs zu erreichen. „Mehrere Ortstermine und Soundchecks waren nötig, bis der beste Standort für die Lautsprecher gefunden wurde“, sagte er. Sie sind jetzt an der Ostwand des Leichenhauses angebracht und bringen so den Schall in alle Richtungen. (AL)

Themen Folgen