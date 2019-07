vor 6 Min.

Neue Wohnanlage wird angeschlossen

Wegen zweier Bauprojekte gab es eine Ampel in der Gersthofer Bauernstraße

Von Gerald Lindner

Eine zusätzliche Ampel bremste in den vergangenen Tagen die Autofahrer in der Gersthofer Bauernstraße aus. Wegen Bauarbeiten wurde die Fahrbahn auf nur eine Spur verengt, die Autos konnten auf der wichtigsten Gersthofer Ost-West-Achse jeweils nur in eine Richtung fahren.

Bei der Baumaßnahme geht es laut der Straßenverkehrsbehörde um den Wasser-,Gas- und Stromanschluss bei einem Neubau in der Bauernstraße. Weil es sich um eine Staatsstraße handelt, ist die Untere Straßenverkehrsbehörde zuständig. Wegen der vorliegenden Verkehrsmenge war zwingend ein Lichtsignal erforderlich.

Den behördlichen Kontrollen zufolge haben sich die Rückstauungen in Grenzen gehalten, so die Auskunft des Landratsamtes Augsburg. Doch nun sollen die Autos wieder in beide Richtungen gleichzeitig fahren können.

„Gersthofen for you“ nennt sich ein neues Wohnensemble, das wie berichtet, in der Bauernstraße 11a und 11b – also auf der Nordseite dieser Straße, in der Innenstadt entsteht und inzwischen schon weit fortgeschritten ist.

Der Gebäudekomplex hat 34 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und einer Fläche von circa 54 bis circa 138 Quadratmetern. Jede Wohnung hat eine Terrasse oder Loggia, die Erdgeschosswohnungen einen Gartenanteil. Es gibt zwei Innenhöfe.

Die Augsburger SAS Bau GmbH errichtet auf gleicher Höhe an der Südseite der Bauernstraße derzeit eine Wohnanlage mit sechs modernen Wohnungen.

Nicht weit davon entfernt, gibt es derzeit ebenfalls Behinderungen in der Sportallee. Bis Januar 2020 entstehen dort auf Höhe der TSV-Halle 13 neue Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern und einer Fläche von 51 bis 92 Quadratmetern, Tiefgarage mit 17 Stellplätzen sowie fünf oberirdische Stellplätze. Die Appartements im Erdgeschoss haben jeweils einen kleinen Vorgarten, die im ersten Obergeschoss einen Balkon, die im Dachgeschoss eine Dachterrasse.

Weil für die Bauarbeiten ein Kran erforderlich ist, wurde die Sportallee verengt.

