24.02.2020

Neuer Gablinger Geldautomat eröffnet

Auch weiterhin können sich die Gablinger im Ort Geld auszahlen lassen

Von Lena Huber

Von Weitem schon strahlt Autofahrern und Fußgängern, das neue Stück am Gablinger Rathaus entgegen. Nach monatelangem Hin und Her steht er nun endlich: der neue Geldautomat.

Nach dem Beschluss einer Schließung der Kombifiliale von Kreissparkasse Augsburg und der VR Bank, war es zunächst nicht sicher, ob und wo es im Ort weiterhin die Möglichkeit geben würde, Bargeld abzuheben. So ist zum Beispiel auch die Möglichkeit diskutiert worden, den Automaten in der Edeka-Filiale am Ortseingang unterzubringen. Hier hätte allerdings jedes Bankgeschäft nur zu den Öffnungszeiten des Supermarktes getätigt werden können, deshalb machte sich die Gemeinde auf die Suche nach einem passenden Ort.

Der wurde nun endlich gefunden. Direkt am Eingang des Rathauses, von außen erreichbar, neben der Haupttüre zum Foyer. Der Geldautomat ist ab sofort 24 Stunden sieben Tage die Woche für alle Bürger erreichbar. Hier kann Bares im Wert von bis zu 2000 Euro abgehoben werden – und das wie bisher gebührenfrei, wenn man bei einer der beiden Banken Kunde ist. Auch ein Briefkasten für die Überweisungen wird bis Ende des Monats neben dem neuen Automaten eingerichtet.

Auch Bürgermeister Karl Hörmann, dem das Thema besonders am Herzen lag, blickt positiv auf die neue Maschine. Es handle sich hier ausdrücklich nicht um ein Wahlkampfthema, sondern um ein Thema, welches bereits seit der Standortschließung der Banken diskutiert werde. „Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung. Somit ist die Geldversorgung am Ort auch weiterhin gewährleistet“, sagt Hörmann weiter.

Ebenso positiv äußern sich auch einige Gablinger Bürger. So zum Beispiel Emma Büchner: „Es war einfach notwendig, dass man nach wie vor Geld abheben kann, ohne in einen der Nachbarorte zu müssen. Den Standort hier am Rathaus finde ich deshalb gut, obwohl er mir auch gerade erst aufgefallen ist.“ Auch Robert Mayr freut sich über die neue gut zugängliche Lösung.

Eine große Investition war der neue Automat nach Angaben der Banken nicht. Richard Fank, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg und Georg Schneider, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, sind sich einig: „Die Kosten für den neuen Standort konnten wir gering halten, weil wir sozusagen nur einen Automaten umziehen mussten. Mit dem Umbau des Rathausfoyers belaufen diese sich auf weniger als 1000 Euro.“

Ab jetzt wird geprüft, wie gut der Automat von der Bevölkerung angenommen wird und ob möglicherweise noch eine zusätzliche Beleuchtung mit einem Bewegungsmelder für die Nacht nötig ist.

