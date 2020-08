06.08.2020

Neuer Zugang zur Halle in Anhausen

Abbruch des Anbaus läuft den August über

Ab dieser Woche wird der Anbau an der Mehrzweckhalle in Anhausen abgerissen. Den Bauablauf hat Marktbaumeister Rolf Jüngst auf der letzten Sitzung des Marktgemeinderats vor der Sommerpause erläutert. So sollen bis Ende des Jahres vor dem neuen Haupteingang der Halle an der Nordseite Container aufgestellt werden, die dann als Umkleiden dienen können – was schon allein eine Verbesserung zur jetzigen Situation darstelle, so Bürgermeister Peter Högg. Bislang müsse man fertig umgekleidet zum Sport kommen. Auch Sanitäranlagen werden in den Containern vorhanden sein.

Der Schulsport bleibt während der Bauzeit für die neuen Räume von Mittagsbetreuung und Hort sowie für die neuen Umkleiden möglich. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 soll der neue Anbau fertig sein. Sollten die Räume für Mittagsbetreuung und Hort allerdings noch nicht bis zum jetzt geplanten Termin fertig sein, bleibt die jetzige Unterkunft in Containern auf der anderen Straßenseite der Burgwalder Straße so lange erhalten, wie benötigt, versicherte der Bürgermeister. (jah)

