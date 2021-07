Freiluft-Gottesdienst zum 90-jährigen Bestehen am Kobelkreuz

Mit einem Gottesdienst im Freien, musikalisch gestaltet von der Stadtkapelle Neusäß, wird das Jubiläum des Kobelkreuzes gefeiert.

Das Kobelkreuz gilt als christliches Gegenstück zum politisch motivierten Bismarckturm. Vor nunmehr 90 Jahren wurde es aufgestellt und eingeweiht - mit dem päpstlichen Segen aus Rom. Aus Anlass dieses Jubiläums findet dort im Rahmen der Sommertage am Sonntag, 1. August, um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst mit Pfarrer Kögl statt. Das Alphorn-Ensemble der Neusässer Stadtkapelle begleitet die Messe.

Das 18 Meter hohe Kobelkreuz, das damals (1931) höchste Kreuz in Bayern außerhalb der Berge, wurde einst für die Bettlägerigen im Augsburger Krankenhaus geschaffen, um ihnen so einen Beistand im entfernten Anblick des Kreuzes zu bieten. Darüber hinaus war es für viele Generationen von Wallfahrern bis heute ein markanter Vorbote auf dem Weg zur Wallfahrtskirche Maria von Loreto. Vom Kreuz aus bietet sich ein grandioser Blick über die Region, den einst schon der berühmte Dichter Adalbert Stifter an dieser Stelle schweifen ließ.

Veranstalter ist der Kobelschutzverein

Bei schlechtem Wetter am Sonntag bietet alternativ die Kobelkirche nach aktuellen Hygienevorschriften für 40 Personen Platz. Im Anschluss spricht Bürgermeister Richard Greiner ein Grußwort, danach besteht die Möglichkeit eines (coronakonformen) Beisammenseins mit Getränke-Ausschank auf der Wiese. Fahnenabordnungen von Neusässer Vereinen runden das Bild ab. Veranstalter ist der Kobelschutzverein. (AZ)

