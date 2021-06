86-jähriger Fußgänger übersieht in Steppach eine Radlerin

Beim Zusammenstoß in Steppach stürzen beide Personen und werden leicht verletzt. Die Radfahrerin war trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs.

Eine Radfahrerin hat ein 86-jähriger Fußgänger Montagabend in Steppach übersehen. Beim Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt.

Der Senior wollte laut Polizei gegen 22.15 Uhr die Alte Reichsstraße überqueren. Dabei übersah er eine 19-jährige Radfahrerin, die ohne Licht unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzten beide. Der 86-Jährige erlitt Schürfwunden an der Hand und eine Kopfplatzwunde. Die 19-Jährige zog sich Schürfwunden am Bauch zu. Beide wurden zur Untersuchung in die Uniklinik eingeliefert. (thia)