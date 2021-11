Neue DHL-Packstation vor Edeka-Supermarkt in Steppach

Vor dem Edeka-Supermarkt im Neusässer Stadtteil Steppach gibt es nun auch eine DHL-Packstation, wohin man seine Pakete liefern lassen kann.

Die neue Packstation von DHL vor Edeka Schmid in Steppach (Ulmer Straße 45) trägt die Nummer Nr. 220 und hat 83 Fächer. Sie ist jederzeit rund um die Uhr zugänglich. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist online unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. (AZ)

