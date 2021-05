Querfeldein-Dorfrallye für Familien durch Täfertingen

Das macht auch in Corona-Zeiten Spaß: Die Kita Mariä Himmelfahrt hat eine Dorfrallye durch Täfertingen organisiert. Zehn Tage lang können Familien dabei sein.

Freizeitpark und Schwimmbad sind noch zu - aber dennoch gibt es auch in diesen Zeiten Dinge, die Spaß machen. Eine davon hat sich das Team der Kita Mariä Himmelfahrt in Täfertingen ausgedacht: Eine Rallye durchs Dorf. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. „Unsere Wald-Rallye im vergangenen Jahr ist sehr gut angekommen und so möchten wir unseren Familien erneut eine schöne Aktion anbieten“, erklärt Kita-Leiterin Annette Hörsch und führt ihre Kita-Familien diesmal auf eine Dorf-Rallye. Vom Feiertag Christi Himmelfahrt einschließlich Pfingstmontag, 24. Mai, läuft die Rätseltour durch den Ort.

Startpunkt ist der Maibaum. Von hier aus führt die Rätsel- und Aktionsroute vorbei an 14 Stationen quer durch den Neusässer Ortsteil. Die Route ist dabei gerade groß genug, damit der Spaß bei der Suche auch erhalten bleibt. Dabei gilt es zunächst die Zahlenreihe der Stationen genau zu verfolgen, um keine der Rätselstationen zu verpassen. An jedem der Aktionspunkte des Rätselwegs ist jeweils eine Aufgabe zu erfüllen oder ein Rätsel zu lösen, um anschließend die nächste Station zu erfahren. „Lustige, spannende, knifflige und naturkundliche Aufgaben warten auf die Teilnehmer“, erklärt Hörsch, die mit ihrem Team die vielfältigen Fragen und interessanten Aufgaben sorgfältig zusammengestellt hat.

Am Ende der Dorfrallye wartet eine Überraschung

Verraten wird vorab nichts. „Klar ist aber, dass viel Spaß garantiert ist und die Fragen und Aufgaben von den cleveren Kids, vielleicht auch manchmal mit kleiner Hilfestellung der Eltern, durchaus zu lösen sind“, macht die Teamleiterin neugierig. Am Ende der Dorf-Rallye werden dann alle für ihren Fleiß, ihr Können und ihre Ausdauer mit einer Überraschung belohnt. Die Dorf-Rallye ist gedacht für alle Familien der Kita Mariä Himmelfahrt, das Kita-Team freut sich aber über jeden, der gerne ebenfalls teilnehmen möchte. „Alle, die Lust und Laune haben, dürfen an dem Angebot teilnehmen“, so Hörsch.

„Es ist jetzt einfach an der Zeit den Familien wieder etwas Freude zu bereiten und sie aus dem trüben Alltag in Corona, ohne jegliche Abwechslung, herauszuholen“, erklärt sie und sieht in der Rallye auch eine Alternative zu einem Sommerfest.

