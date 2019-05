vor 34 Min.

Neusässer Logopädin Linda Kieser veröffentlicht ersten Roman

Linda Kieser hat ihren ersten Fantasy-Roman veröffentlicht. Darin entwirft sie eine düstere Welt, die sich nur noch um das Wohl des Einzelnen dreht.

Von Jonas Klimm

Alles begann mit einem Albtraum vor fünf Jahren. Schweißgebadet sei sie aufgewacht und habe unmittelbar einen Erzählstrang im Kopf gehabt, erinnnert sich Linda Kieser. Als die Neusässerin am nächsten Tag ihrer Tochter von dem nächtlichen Erlebnis erzählte, sagte diese zu ihr: „Mama, du musst ein Buch darüber schreiben.“

Kieser hat auf den Rat ihrer Tochter gehört. Dieses Jahr hat sie ihren ersten Fantasy-Roman „LaPax“ veröffentlicht. Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Buchtitel soviel wie „Friede“. Und davon handelt der Roman: Die drei Geschwister Seven, Ray und Mini leben zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter in einer medizinisch und technisch hoch entwickelten Welt. Durch den Fortschritt scheint alles möglich. Das System dient dem Glück des Einzelnen, eigene Bedürfnisse werden vorangestellt.

Das Konzept von Familie zählt nichts mehr

Doch das Konzept von Familie zählt nichts mehr, die wenigen noch existierenden Familien werden als „Natürliche“ beschimpft und vom System ausgeschlossen. Sie sind restriktiven Maßnahmen ausgesetzt, leiden unter anhaltender Wasserknappheit und der Gefahr, als Familie getrennt zu werden.

Auch die drei Geschwister leben mit der ständigen Angst, voneinander getrennt zu werden. Einziger Hoffnungsschimmer sind die Erzählungen der Großmutter. Sie berichtet ihren Enkeln von einer Stadt, in der sie ohne Bedrohungen leben können. Als die alte Großmutter krank wird und der Druck durch das System immer stärker wird, wagen die drei Geschwister den Ausbruch und begeben sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Stadt.

Fünf Jahre für 276 Seiten

Fünf Jahre hat Linda Kieser an dem 276 Seiten umfassenden Roman geschrieben. Neben ihrer Arbeit als Logopädin – sie betreibt eine eigene Praxis in Neusäß – und der Zeit für die Familie. Die 44-Jährige ist seit über 20 Jahren mit ihrem Mann Roland verheiratet und Mutter dreier Töchter. Wo bleibt da noch Zeit, einen Roman zu schreiben? „Ich bin slow-motion-multitaskingfähig, anders hätte ich das Projekt nicht stemmen können“, erklärt sie. Ihre Praxis für Logopädie sei zu der Zeit, als sie an dem Buch schrieb, noch eine Kleinpraxis gewesen. Da habe sie zwischen acht und zehn Stunden in der Woche gearbeitet, so Kieser. Mittlerweile wäre es in dieser Form nicht mehr möglich, die Arbeitszeit hat sich auf 30 Stunden in der Woche erhöht.

Die vielseitige Neusässerin ist aber nicht nur Logopädin, sie hat auch ein Fernstudium in Theologie beim Institut für Gemeindebau und Weltmission Zürich absolviert und dieses 2012 mit dem Bachelor abgeschlossen. Daher habe auch der religiöse Aspekt für sie eine Rolle beim Verfassen des Buches gespielt.

Ihr sei wichtig, dass sich die Menschen Gedanken über das Leben und Gott machen. Der Glaube sollte nicht nur am Sonntag in der Kirche wichtig sein, sondern die Menschen sollten jederzeit daran arbeiten, das Gute in der Welt zu verbreiten, so die Auffassung der 44-Jährigen.

Keine christlichen Klischees

„Das ist auch der Grundkanon meines Buches“, erklärt Kieser. Ihr Buch könne zwar durchaus als christlicher Roman bezeichnet werden, passe aber andererseits nicht in das klischeehafte Bild eines christlichen Jugendbuches. Publiziert hat Linda Kieser das Buch selbstständig. Sie wollte sich nach der langen Arbeit an dem Roman „die mühsame und meist sehr langwierige Verlagssuche ersparen“, sagt die 44-Jährige. Stattdessen entschied sie sich, mit der Edition Wortschatz des Neufeld-Verlages zusammenzuarbeiten. Dessen Motto lautet: „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist“. Das habe sie als sehr passend für ihren Roman empfunden. Außerdem sei ihr wichtig gewesen, keine Rechte abtreten zu müssen und über die Gestaltung und das Cover selbst entscheiden zu dürfen, sagt Kieser. Nun stapeln sich die gedruckten Ausgaben ihres ersten Romans in ihrer Logopädie-Praxis und warten darauf, gelesen zu werden. Der Roman „LaPax“ kann für 14,90 Euro direkt bei Kieser über die Internetseite www.lapax.de bestellt werden.

Themen Folgen