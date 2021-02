11:31 Uhr

Nicht gesichert: Anhänger macht sich in Eppishofen selbstständig

Gegen ein geparktes Auto gekracht ist am Mittwochvormittag ein Anhänger in Eppishofen.

Weil er nicht ausreichend gesichert wurde, rollt ein Anhänger in Eppishofen los. Er kracht gegen ein geparktes Auto.

Gegen ein geparktes Auto gekracht ist am Mittwochvormittag ein Anhänger in Eppishofen. Laut Polizei war der Anhänger, der an einem Kleintransporter gesichert sein sollte, nicht richtig festgemacht. Er löste sich vom Fahrzeuggespann und rollte auf der abschüssigen Fahrbahn des Postweges in eine Grundstückszufahrt. Dort krachte der Hänger gegen das Auto. An diesem sei Totalschaden entstanden, teilt die Polizei mit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. (kinp)

