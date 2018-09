vor 35 Min.

Ohne Freibier wär das nie passiert

Helmut A. Binser kommt zum SSV Margertshausen

Gessertshausen-Margertshausen Die Abteilung Theater des SSV Margertshausen macht das Dutzend voll. Zum 12. Mal gibt es einen Kabarettabend. Dabei ist erstmalig Helmut A. Binser zu Gast im Sportheim. Binser präsentiert sein nagelneues viertes Bühnenprogramm „Ohne Freibier wär das nie passiert…“.

Der Oberpfälzer Musikkabarettist ist ein bayerisches Original: lebenslustig, humorvoll und zünftig. Es geht auf die 40 zu, eine späte Karriere als Profifußballer scheint immer unwahrscheinlicher zu werden. Dafür gesellt sich ein neuer Freund hinzu, den aber leider nur der Binser sehen kann.

Natürlich ist der Binser wieder in gewohnt gemütlicher Manier, mit Schnupftabak und einer kühlen Halbe Bier anzutreffen. Er ist ein Künstler zum Anfassen, dem die spritzigen Pointen und saukomischen Wortspiele nur so aus dem Mund purzeln. Der Zuhörer fühlt sich dabei wie in seinem Lieblingswirtshaus: gemütlich, griabig, bestens unterhalten und einfach gut aufgehoben.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können ab sofort bei Gottfried Biber (Telefon 08238/2212) reserviert und abgeholt werden.

