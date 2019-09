vor 36 Min.

Pascal Blenke und Band in Diedorf

Konzert am Freitag in der Immanuelkirche

Der ehemalige Diedorfer Pascal Blenke gastiert mit Band am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr in der Immanuelkirche. Er ist Sänger und Pianist in mehreren Bands sowie Mitglied im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg.

Zusammen mit seiner professionellen Stuttgarter Band, bestehend aus Bass, Gitarre, Schlagzeug und Klavier, bringt der Singer und Songwriter seine Musik in die Kirche seiner Heimatgemeinde. Beginnend mit Popsongs, die ins Ohr gehen, über Jazztitel mit tiefgehenden Texten bis hin zu groovigem Rap ist alles geboten. Egal ob Deutsch oder Englisch – der Fokus liegt auf den positiven Seiten des Lebens und dem Spaß an der Musik. Der Eintritt ist frei. (AL)

