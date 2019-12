Pyrotechniker Erwin Zott gibt Tipps für den Umgang mit Raketen und Böllern

Plus Der 58-Jährige aus Mödishofen ist staatlich geprüfter Pyrotechniker und hat die Lizenz zum ganzjährigen Feuerwerkern. Er gibt wichtige Tipps für Silvester.

Böller und Feuerwerksraketen mit Goldregen, Sternenbuketts, Wirbeln oder Flimmerschweifen gehören für viele Menschen zum Jahreswechsel dazu. Einher gehen bei diesen Spektakeln mittlerweile aber auch Fragen, was an Silvester erlaubt ist und ob Feuerwerke mit Blickrichtung auf Feinstaubbelastung und CO2-Ausstoß überhaupt noch zeitgemäß sind. Fragen, mit denen Erwin Zott immer wieder konfrontiert wird. Der staatlich geprüfte Pyrotechniker aus dem Ustersbacher Ortsteil Mödishofen hat dazu Antworten parat.

Für Erwin Zott sind die faszinierenden Lichterspiele am Nachthimmel etwas Besonderes. „Die knalligen Farben und das laute Krachen sind Ausdruck von Lebensfreude und Emotionen“, sagt er. Feuerwerke würden die Menschen seit Urzeiten erfreuen.

Der professionelle Pyrotechniker verweist darauf, dass viele Familien an Silvester vor allem für ihre Kinder Raketen und Böller zünden. Das habe mit Tradition zu tun. Er weiß aber, dass Feuerwerke auch Gegner haben. Von diesen fordert er Toleranz ein. „Das muss in einer intakten Gesellschaft möglich sein“, meint der 58-Jährige. Die Forderung nach Beschränkung oder gar Verbot von Silvesterfeuerwerken sieht Zott mit gemischten Gefühlen. Dabei gibt er die Feinstaubbelastung unumwunden zu. Das Umweltbundesamt rechnet damit, dass pro Jahr rund 4200 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerk ausgestoßen werden, der größte Teil davon in der Silvesternacht. Die Feuerwerksindustrie hingegen kritisierte diese Berechnung. Zott bezeichnet die derzeitige Diskussion zu diesem Thema politisch und gesellschaftlich aufgeheizt. Notwendig sei, hier konstruktive Lösungen zu finden.

Wann darf ich mein Feuerwerk zünden?

Aber auch in anderen Bereichen der Pyrotechnik herrscht laut Zott oft Unverständnis oder Halbwissen. Dabei sei im Sprengstoffrecht alles genau geregelt, erklärt er. Für ihn bedeute dies: Als staatlich geprüfter Pyrotechniker darf er das gesamte Jahr über Feuerwerke zünden. Eine Genehmigung von einer Behörde sei dazu nicht notwendig. Er muss lediglich dem zuständigen Amt das Feuerwerk vor der Durchführung anzeigen. „Normale Verbraucher dürfen Feuerwerkskörper lediglich am 31. Dezember und 1. Januar von Mitternacht bis Mitternacht zünden“, so Zott. Wer außerhalb dieses Zeitraums Feuerwerkskörper ohne Sondergenehmigung abbrennt, dem drohe ein Bußgeld.

Sicherheit sei für ihn, der im Nebenberuf in Mödishofen die Firma Zottis Feuerwerk betreibt, das Wichtigste. Genauso wichtig ist für ihn das genaue Lesen und Beachten der Gebrauchsanleitung, um Gefahren und falschem Umgang vorzubeugen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Tipps, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. „Besonders gefährlich sind illegale Feuerwerkskörper aus Osteuropa“, warnt Zott. „Sie sehen harmlos aus, sind aber hochexplosiv, da sie statt Schwarzpulver oft Blitz-Knallkörper enthalten.“ Deshalb rät er, stets auf das CE-Prüfzeichen und die aufgedruckte Registrierungsnummer zu achten. Sie besteht aus zwei vierstelligen Zahlen und das Kategoriekürzel F1 für Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und Knallerbsen sowie F2 für Raketen, Böller und Verbundfeuerwerk.

Die Tipps zu Raketen und Böllern an Silvester sollten Sie beachten

Eine weitere wichtige Sicherheitsmaßnahme sei für den Pyrotechniker, sich beim Anzünden niemals über den Feuerwerkskörper zu beugen. „Und einen Sicherheitsabstand zu Menschen und Gebäuden von mindestens acht Metern einhalten.“ Zudem empfiehlt er, Raketen aus Flaschen in einer Getränkekiste zu starten, damit sie nicht umfallen und anschließend unkontrolliert durch die Gegend sausen.

Auch bei Blindgängern hat Erwin Zott einen guten Rat: „Nicht erneut zünden, sondern nach einer Wartezeit von mindestens 15 Minuten in einen Eimer mit Wasser geben.“ Und zum Schluss noch ein grundsätzlicher Hinweis: „Zünden sie kein Feuerwerk, wenn Sie alkoholisiert sind.“

Für Zott ist ein professionell ausgerichtetes Feuerwerk die Zusammenstellung einer stimmigen Choreografie die größte Herausforderung. Es gebe hunderte von Effekten, Boden- und Höhenfeuerwerk mit Steighöhen von bis zu 140 Metern, kombinierbar mit synchroner Musik, zählt er auf. Um ein herrliches Erlebnis zu erzielen reichen fünf bis sechs Minuten aus. Und die Kosten? „Ein wunderbares Großfeuerwerk ist auch unter 1000 Euro machbar“, sagt der Profi.

Und was liegt derzeit im Trend? „Verbundfeuerwerk“, antwortet Zott. „Aber auch Raketen erleben momentan eine neue Renaissance.“

Fakten und Daten rund um das Silvesterfeuerwerk

Feinstaub Laut Umweltbundesamt werden rund 4200 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern frei gesetzt, der größte Teil davon an Silvester. Diese Menge entspricht in etwa 25 Prozent der jährlich durch Holzfeuerungen und ca. zwei Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland . Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) kritisiert diese Zahlen.



Gesundheit Das Einatmen von Feinstaub gefährdet die menschliche Gesundheit, erklärt das Umweltbundesamt . Die Wirkungen reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen.



Kritik Vor allem Umwelt- und Tierschutz werden als Argumente gegen die Knallerei angeführt: Es gelange eine enorme Mengen an Feinstaub in die Luft und viel Plastikmüll bleibe in den Straßen liegen, sagen Kritiker. Auch Tierschützer klagen über den Lärm von Böller und Raketen , der etwa Hunde und Katzen aufschreckt.



Richtiges Entsorgen Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises erinnert daran, dass abgebrannte Feuerwerkskörper erst in die Restmülltonne geworfen werden, wenn sie mit Wasser abgelöscht wurden. Müllgefäße sollen in der Silvesternacht gesichert werden,denn es komme immer wieder vor, dass Mülltonnen und -container angezündet werden.



Feuerwerk-Industrie Trotz der Debatten um Feinstaubbelastung durch Feuerwerk und Böllerverbotszonen in Städten rechnet der Verband der pyrotechnischen Industrie mit ähnlich viel Umsatz wie im Vorjahr. 133 Millionen Euro wurden demnach vor einem Jahr in Deutschland umgesetzt.



Entwicklung Im vergangenen Jahr wurde eine Rekordmenge von 47 400 Tonnen Feuerwerkskörpern nach Deutschland eingeführt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Importe hatten einen Wert von 121 Millionen Euro. (kinp, dpa)



