Räte sehen die Gemeinde auf dem Holzweg

Straßenbau Gremiumsmitglieder in Zusmarshausen warnen vor Schwerlastverkehr im neuen Baugebiet in Wörleschwang. Warum ein altes Aufregerthema plötzlich wieder in der Debatte auftaucht

Von Günter Stauch

Zusmarshausen-Wörleschwang Das 750-Einwohner-Dorf Wörleschwang gilt als begehrtes Zuzugsgebiet. Die vergangene Sitzung des Gemeinderates bewies, dass es nicht nur Begehrlichkeiten bei den Wohninteressenten gibt, sondern auch woanders. Die Stellungnahme von Behörden und Ämtern zum Bebauungsvorhaben „An der Wiege II“ bot jetzt Anlass für reichlich Zoff unter den Gemeinderäten im Rathaussaal. Dabei ging es um die Erschließung eines neuen Baugebiets und vor allem um die Frage: Wer muss dafür zahlen?

Verwaltung und Gemeinderat hatten das Bauprojekt im Südosten von Wörleschwang, zwischen Hauptstraße und Waldrand, schon weit vorangebracht. Auf rund drei Hektar Land entstehen mehr als 30 Grundstücke mit insgesamt bis zu 55 Wohneinheiten. Zuvor war bereits seit 2005 das westlich davon gelegene Gebiet „An der Wiege I“ entstanden.

Dazu wurden nun Stellungnahmen von Landratsamt (LRA) sowie Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) verlesen. Darin ging es unter anderem um die Anbindung der neuen Wohnareale an die übrigen Verkehrswege.

Der Hinweis vom Landratsamt, falls die Leonhardistraße zusammen mit den Straßen im neuen Baugebiet hergestellt und ausgebaut würde, dann Erschließungskosten umzulegen seien, provozierte den Einspruch von zwei Ratsmitgliedern. „Dieser Weg ist doch seit Menschengedenken geteert und erschlossen“, sagte Richard Hegele. Nicht zuletzt, weil das Thema Umlage von Kosten jahrelang in vielen Gemeinden unter dem Titel „Straßenausbaubeitragssatzung“ heftige Diskussionen ausgelöst hatte. Dabei ging es allerdings nicht um die Aufwendungen einer Kommune für die Neuerschließung, sondern Modernisierung bestehender Asphaltdecken.

Stoff für weitere Aufregung im Saal. „Dieses Thema muss kurzfristig aufgegriffen und aufgearbeitet werden“, forderte Hegele und wies darauf hin, dass es da mittlerweile um Existenzfragen gehen könne. Tischnachbar Harry Juraschek erklärte, dass sich Anliegerbeiträge in den vergangenen drei Jahrzehnten von einer paar Hundert Mark heute auf Tausende von Euro zubewegten.

Vom Amt für Landwirtschaften und Ernährung kam die Empfehlung eines Streckenausbaus im Sinne der Interessen von Land- und Forstwirtschaft. „Muss das wirklich sein?“, ging Richard Hegele dazwischen. Abermals unterstützt von Harry Juraschek: „Es kann nicht sein, dass durch großzügigen Ausbau noch mehr und größere Holztransporte unterwegs sind.“ In östlicher Richtung endet der Leonhardweg an einem Feldweg, der direkt in ein großes Waldgebiet im Osten führt. Der Warnung „Wehret den Anfängen“ schickte er die Befürchtung hinterher, wonach mit einer Straßenerweiterung „der Schwerlastverkehr angezogen wird wie die Motten vom Licht“. Ähnlich wie bei der Verkehrsentwicklung in Gabelbachergreut, bei der schweres Gerät durch die Wohngebiete brettern würde.

Auch der Kompromissvorschlag von Bürgermeister Bernhard Uhl, die Idee der Behörde mit dem einfachen Hinweis zu beantworten, sie zur Kenntnis genommen zu haben, reichte Juraschek nicht. „Zur Kenntnis nehmen bedeutet ein halbes Ja zum Ausbau.“

