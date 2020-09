vor 49 Min.

Rennradfahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mit Auto zusammen

Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin hat sich in Dinkelscherben ereignet. Für die Frau auf dem Velo hatte der Unfall Folgen.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit brachte eine Rennradlerin ins Krankenhaus: Am Sonntagmittag, 27. September, querte eine 39-jährige Rennradfahrerin aus Sauerlach kommend Richtung Oberschöneberg die Staatsstraße 2027. Dabei übersah sie den Wagen eines 52-Jährigen auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße und stieß an der Beifahrerseite mit dem Fahrzeug frontal zusammen. Obwohl die Radfahrerin einen Helm getragen hatte, wurde sie wegen Verdachts auf Kopfverletzungen in die Uniklinik Augsburg gebracht. Beim Unfall entstand zudem ein Sachschaden von 2500 Euro, so die Polizei. (AZ)

Themen folgen