vor 18 Min.

Schluss mit dem staubigen Schleichweg

Stadt macht die Steppacher Straße neben der Uniklinik für Autofahrer dicht

Verboten war es eigentlich schon immer, trotzdem wurde die Schotterpiste zwischen Westheimer Straße und Steppach gerne mal als Schleichweg genutzt. Der Staub und der Lärm, der dadurch entsteht, ist den Anwohnern schon jahrelang ein Dorn im Auge. Und weil mit der neuen Uniklinik die landwirtschaftliche Nutzung auf der Ostseite des Wegs wegfällt und somit die Zahl derer, die hier fahren dürfen, gering ist, sperrt die Stadt demnächst die Steppacher Straße für den motorisierten Verkehr. Nur Fußgänger und Radfahrer sind erlaubt. Dies beschloss einstimmig der Planungsausschuss Neusäß in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause.

Die Sperrung bietet sich auch deswegen an, weil mit der Neugestaltung des Grünstreifens zum neuen Medizincampus nach Osten hin derzeit auf der ökologischen Ausgleichsfläche ein artenreiches, grünes Biotop entsteht, das auch der Naherholung dienen soll.

Der Ausschuss beschloss, dass entsprechende Schilder an den nötigen Stellen auf die Sackgasse hinweisen sollen. Zudem werden Poller auf Höhe des Radwegs in Richtung Westen spätestens die Autos an der Weiterfahrt hindern. (dav)

