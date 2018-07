vor 36 Min.

Schützen feiern drei Tage lang

Fest bei den Hattenburg-Schützen in Wollmetshofen

Seit Tagen warnen Schilder die Autofahrer vor kreuzenden Fußgängern im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen. Ja, sie haben an alles gedacht, die Organisatoren des Jubiläumsfestes. Sein Fest zum 90-jährigen Bestehen hat der Schützenverein Hattenburg mit den Vorsitzenden Andrea Würth und Edi Heiß geplant.

Zum Auftakt am Freitag spielten die Aretsrieder Musikanten. Im Rahmen dieses Festabends konnten die beiden neuen Ehrenmitglieder Walter Lehner und Georg Meier die Würden empfangen. Auch am Samstagabend herrschte im Festzelt „perfekte Stimmung“, wie die Vorsitzende Andrea Würth erzählt: „Wir hatten keinerlei Zwischenfälle.“ „Feierdeifi“ hatte an diesem Abend im voll besetzten Zelt den Besuchern eingeheizt, der einsetzende Regen konnte die gute Laune nicht verderben.

Einzig der Sonntag forderte dem Organisationsteam so einiges an Flexibilität ab. Ursprünglich war ein Kirchenzug zum Gottesdienst in der Grotte geplant. Tatsächlich sah man nun aber die Abordnungen mit wasserdicht verpackten Fahnen auf dem Weg zum Festzelt. Wegen des Regens musste die Messe dort stattfinden und der nun zunächst für die Mittagszeit angesetzte Umzug fiel schließlich dem schlechten Wetter zum Opfer.

Die gute Stimmung der Feiernden konnte das aber nicht vermiesen. Das Zelt war trotzdem brechend voll, als die zahlreichen Fahnen der verschiedenen Vereine aus der Umgebung einzogen. Zur musikalischen Begleitung des Musikvereins Kleinaitingen schwangen die Fahnenschwenker die schweren Stoffe nur knapp über den Köpfen der Anwesenden.

Den Abschluss bildete traditionell der gastgebende Verein. Man sah ein zufriedenes Lächeln bei Hubertus Freiherr von und zu Aufseß, dem Schirmherrn des Festes. Er war mit seiner Familie gekommen und hatte die Restaurierung der Fahne unterstützt. (lui)

