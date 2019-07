vor 21 Min.

Schulabschluss mit guten Freunden im Boot des Lebens

Drei verschiedene Abschlüsse gab es für die ehemaligen Schüler der Mittelschule Meitingen. Was der Rektor ihnen noch wünscht.

Mit einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Wolfgang begann die Abschlussfeier der Entlassschüler an der Mittelschule Miteingen. Die Gruppe „Give me 5“ umrahmte den Gottesdienst mit modernem Liedgut, auch eine Instrumentalgruppe trug zur feierlichen Umrahmung bei. Anschließend fand in der festlich geschmückten Turnhalle die weltliche Feier statt. Konrektorin Rosmarie Gumpp begrüßte die Gäste und führte als Moderatorin durch den Abend. Rektor Peter Reithmeir wünschte den jungen Leuten gute Freunde mit im Boot, auf die sie sich verlassen können, egal welcher Sturm gerade über den Ozean ihres Lebens fegt.

Rektor: Auch die Eltern haben Anteil an den Leistungen

Der Schulleiter gratulierte den Absolventen zu ihren guten Leistungen, dankte den Eltern für die gemeinsam geleistete Erziehungsarbeit und auch den Lehrkräften für das Vermitteln der Kompetenzen, die gebraucht werden, um einen individuellen Weg im Leben gut, sicher, selbstständig und erfolgreich gehen zu können.

Grußworte sprachen auch Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Michael Higl und die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Wogawa-Treise. Für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Elterngremium der Schule bedankte sich Rektor Peter Reithmeir mit einem Blumenstrauß.

Die Schülersprecher beeindruckten mit ihrer Rede

Zusammen mit Daniela Wogawa-Treise und Bürgermeister Michael Higl ehrte Rektor Peter Reithmeir die Klassenbesten: Carmen Gerstmeir, 9a (1,33), Stefan Failer, 9b (2,00), Elias Ruf, 9c (2,1), Melanie Peschek, 9d (1,90), Elisa Oettle, 9eM (1,00), Alicia Sauer, 9fM (1,40), Sarah Kallert und Lena Schücker, 9P (2,20), Frank Bobinger, 10aM (1,67) und Niklas Stettberger, 10bM (1,33). Die Schülersprecher Leon Salzmann (10bM) und Max Kroul (10aM) gefielen mit einer beeindruckenden Rede.

Von den 32 Schülerinnen und Schülern der beiden 10. Klassen erhielten alle ihr Zeugnis über den mittleren Bildungsabschluss. 76 Prozent der Regelschüler erreichten den Qualifizierenden Mittelschulabschluss, ein weit über dem bayerischen Durchschnitt liegendes Ergebnis. Die 39 Absolventen der M9-Klassen schafften alle ihren „Quali“, ein Grund für die Klassleiter Heinrich Weigert und Claudia Schmid, sehr stolz auf ihre Schülerschaft zu sein. Aus der Praxisklasse freuen sich zwölf Teilnehmer über ihren erfolgreichen Mittelschulabschluss. 21 externe Teilnehmer waren bei den Prüfungen zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss dabei, zwölf schafften die Prüfung. Viele der Jugendlichen freuen sich nun über einen Ausbildungsvertrag oder sie besuchen ab Herbst eine weitere Schule.

Am Schluss singen die Jugendlichen: We are the world

Stolz überreichten die Klassleiter Florian Möckl (9a), Christian Olmer (9b), Elisabeth Spanier (9c), Stefanie Klein (9d), Brigitte Wieser (9P), Andreas Tepper (10aM) und Michaela Forster (10bM) die Zeugnisse. Lehrerin Annina Wech-Sixt hatte mit ihren Mädels aus den 5. Klassen einen Tanz eingeübt. Beeindruckend und berührend war das Abschlusslied „We are the world“ von Michael Jackson. Am Schluss sorgten die Lehrerinnen aus der Fachschaft Soziales Getränke. (rogu)

Themen Folgen