05:00 Uhr

Seit 100 Jahren machen die Gartler Wollmetshofen schöner

Der Obst- und Gartenbauverein Wollmetshofen ist rührig und engagiert. Jedes Jahr sammeln beispielsweise die Mitglieder Äpfel und Birnen von der Streuobstwiese und Bäumen in der Flur, um das Obst an den Verein Streuobstwiesen Stauden zu verkaufen.

Der Verein feiert am kommenden Sonntag mit vielen Gästen und einem Festgottesdienst. Das ist außerdem geboten.

Von Siegfried P. Rupprecht

Für den Obst- und Gartenbauverein Wollmetshofen ist Grün nicht nur Leben. Er hat auch mit viel Engagement das Orts- und Landschaftsbild des Fischacher Ortsteils mit gestaltet. Am Sonntag, 30. Juni, feiern die Mitglieder das 100-jährige Bestehen ihres Vereins.

Aus der Taufe gehoben wurde der Verein am 18. Mai 1919 in der Gastwirtschaft Moll in Wollmetshofen. Dort hielt ein Kreiswanderlehrer einen Vortrag über den Nutzen der Obstbäume. Damit traf er, nicht zuletzt durch die Not der damaligen Zeit, bei den Zuhörern auf offene Ohren. Es herrschte zwar Frieden, doch längst nicht überall war es friedlich. Die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse nahm einen hohen Stellenwert ein.

Und so beschlossen die Anwesenden spontan, einen Verein zu gründen. Er firmierte unter Obstbaum- und Bienenzuchtverein Wollmetshofen. Erster Vorsitzender wurde Xaver Wunderer senior. Bereits zum Jahresende wuchs die Zahl der Mitglieder auf 40. Kreis- und Bezirksgärtner engagierten sich ebenso für den Verein wie die Freiherrn Ludwig und Hugo von und zu Aufseß und die Baronin Sophia. Doch die Veränderung der späteren politischen Lage brachte den Verein Mitte der 1930er-Jahre zum Stillstand.

Im März 1952 wurde der Verein wiederbelebt

Erst im März 1952 wurde der Verein wiederbelebt und unter dem heutigen Namen erneut ins Leben gerufen. Zum Vorsitzenden wurde Jakob Bäurle gewählt. In den Folgejahren führte der Verein Schnittkurse, Pflegemaßnahmen und Blumenschmuck-Wettbewerbe durch. Ein 1969 vorgeschlagener Verbund der Obst- und Gartenbauvereine von Fischach und Wollmetshofen wurde von beiden Vereinen abgelehnt.

Die Liste der Verschönerungen des Ortsbilds durch den Wollmetshofer Verein ist lang: die Bepflanzung entlang der Hauptstraße und des Kirchplatzes, die Herrichtung eines gemeindeeigenen Grundstücks zu einem Bolzplatz, die Anlage einer gemeindlichen Streuobstwiese, das Anlegen von Blumenwiesen vor und auf dem Friedhof und die Sicherung der frei stehenden Linde auf der Anhöhe über dem Ortsteil. Großen Anteil hatte der Verein beim Bau des Jakobusbrunnen auf dem Dorfplatz.

Wollmetshofen ist Rastpunkt auf dem Jakobsweg

Auf Veranlassung und Kosten des Vereins wurde auch der auf dem Grundstück vorhandene alte Brunnenschacht sichtbar gemacht. Immerhin ist Wollmetshofen ein Rastpunkt auf dem Jakobsweg und der Brunnen hat für die Pilger eine erfrischende Bedeutung. Die Einweihung des Brunnens fällt in die Amtszeit der jetzigen Vorsitzenden Elisabeth Neugebauer. Ebenso im Veranstaltungskalender des Dorfes hat der Obst- und Gartenbauverein einen wichtigen Stellenwert. So lädt er unter anderem zum Adventskranzbinden ein, zu Bastelabende für Erwachsene und zum Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung am Dorfchristbaum sowie des Weihnachts- und Osterschmucks am Maibaum- und Dorfplatz.

Seit einigen Jahren ist der Verein Mitglied im Verein Streuobstwiesen Stauden. Allein im vergangenen Jahr wurden dort über 2,2 Tonnen Obst aus Wollmetshofen zu Saft verarbeitet. Seit März 1999 ist Elisabeth Neugebauer Vereinschefin. Damals wurde sie Nachfolger von Georg Meier senior.

Die 100-Jahr-Feier startet am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Jakobus. Nach der Messe geht es mit der Musikkapelle Fischach, den Fahnenabordnungen und Gästen zum Schützenheim. Dort geht gegen 11.30 Uhr der offizielle Festakt über die Bühne.

Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen ist ebenso gesorgt wie für ein buntes Kinderprogramm. Nachmittags führt der Soldaten- und Veteranenverein Wollmetshofen die Maibaumverlosung durch. Zudem wird das Projekt „Haustafeln“ vorgestellt.

