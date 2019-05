vor 43 Min.

Seltene Ehrungen

Zwei Mitglieder werden beim Männergesangverein Liederkranz Hainhofen ausgezeichnet

Der traditionelle Kameradschaftsabend des MGV Liederkranz Hainhofen fand auch in diesem Jahr im Saal der ehemaligen Gaststätte Lamm in Hainhofen statt. Zum gemeinsamen Singen war dabei der Männerchor Westheim-Neusäß zu Gast. Beide Chöre boten Kostproben ihres gesanglichen Könnens, und am Ende wurde sogar gemeinsam gesungen. Höhepunkt des gelungen Abends waren die Jubilarehrungen. Der Präsident des Augsburger Sänger-Kreises, Christian Toth, und seine Stellvertreterin Brigitte von Kirschbaum konnten die Vorstandsmitglieder Johann Assum und Johann Blaas für 50 Jahre aktives Singen sowie Georg Leder und Gerhard Paar für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit ehren. (AL)

