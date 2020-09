09:42 Uhr

Siebenjähriger kommt nach Sturz von Fahrrad ins Krankenhaus

Ein siebenjähriger Bub stürzt in Gessertshausen von seinem Rad. Mit mittelschweren Verletzungen kommt er ins Krankenhaus.

Ein Siebenjähriger ist am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz des Sportheims in Gessertshausen von seinem Fahrrad gestürzt. Laut Polizei stürzte der Bub ohne Fremdeinwirkung vom Rad. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht. (kinp)