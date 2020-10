22.10.2020

So schön wird der Spielplatz in Oberschönenfeld

Früher als gedacht gingen nun die Arbeiten am Spielplatz in Oberschönenfeld los. Deshalb kann der Spielplatz nicht mehr benutzt werden.

Schon früher, als zunächst geplant, sind die Sanierungsarbeiten auf dem Spielplatz in Oberschönenfeld gestartet. Mehr Menschen sollen ihn nutzen können.

Von Jana Tallevi

Es soll ein Spielplatz werden, der von Kindern genauso gern besucht wird wie von ihren Eltern und der auch älteren Menschen etwas bietet - egal, ob mit oder ohne Behinderung. Der Bezirk Schwaben hat sich vorgenommen, den beliebten Spielplatz in Oberschönenfeld barrierefrei umzubauen. Weil das Wetter im Moment so gut ist, haben Architekt und Baufirma schon mit dem Umbau begonnen. Doch das hat einen Nachteil für Familien.

Denn die können den Spielplatz nun nicht mehr nutzen. Bereits seit dem Ende der vergangenen Woche ist das Gelände zwischen Naturparkhäusle, Museumspädagogik und Staudenhaus eingezäunt, inzwischen wird dort bereits gearbeitet. Für die Bauarbeiten sieht Peter Bäuerle, im Bezirk Schwaben im Bereich Bauen - in Umwelt und Energie tätig - allerdings einen entscheidenden Vorteil: "Der Vorsprung hilft uns im Frühjahr." Denn erst, wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, kann der Spielplatz wieder bepflanzt werden und erst dann steht er Kindern und allen anderen wieder zur Verfügung. Das wird wohl spätestens Frühjahr 2021 werden, schätzt Peter Bäuerle.

Das Büro baut Spielplätze in ganz Deutschland

Für den Umbau hat sich der Bezirk eines der wenigen deutschlandweiten Fachbüros für barrierefreie Spielplätze gesucht. Was nun den Herbst und Winter über in Oberschönenfeld passieren soll, erklärt Seniorchef Lothar Köppel: Der Spielplatz soll so umgebaut werden, dass er von viel mehr Menschen als bisher genutzt werden kann. "Im Mittelpunkt soll eine Bewegungsfläche stehen, die frei bespielt werden kann", beschreibt Köppel. Diese umgibt ein Rundweg, der durch ein Leitsystem barrierefrei benutzt werden kann. Ein Schaukelwald für bis zu zehn Personen, ein Balancierparcours und ein Wippbereich sind einzelne Elemente, die durch das Wegesystem verbunden sind.

Eine Tischtennisplatte und eine Aktionsfläche vor dem Naturparkhäusle ergänzen das Angebot. Erhalten bleibt der Spielhügel mit seinem Tunnel und zwei neuen Rutschen. Auf den höchsten Punkt der Anlage kommt ein Windrad. "Es wird viele Sitzbereiche geben, sowohl für ältere Menschen mit höheren Bänken als auch mit niedrigen Sitzflächen für Kinder", erklärt der Köppel. Der Architekt weiß, was er tut: Auf den in ganz Deutschland verteilten Spielplätzen seiner Firma gebe es einen regelrechten "Spielplatztourismus". Denn Eltern von Kindern mit Einschränkungen oder "besonderen Fähigkeiten", wie er es nennt, würden dort gefördert werden können.

Das Ufer der Schwarzach soll schöner werden

Aufgewertet wird außerdem der Bereich der Schwarzach. Über zwei barrierefreie Zugänge wird der Bachlauf erreichbar. Gleichzeitig wird das Ufer so befestigt, dass es bei einem möglichen Hochwasser der Schwarzach Fläche zur Retention bietet, ohne zu zerstören. "Dafür benutzen wir möglichst naturnahe Materialien und wollen so weit wie möglich auf Kunststoff verzichten", so Köppel.

Der Spielplatz in Oberschönenfeld ist ein Höhepunkt beim Familienbesuch der Klosteranlage. Nun soll er umgestaltet werden. Bis zum nächsten Frühjahr kann er nicht benutzt werden. Bild: Marcus Merk

Peter Bäuerle ergänzt, dass der Bezirk überhaupt auf einen nachhaltigen Ausbau achtet: So sollen beispielsweise alte Wurzelstöcke, die im Zuge der Arbeiten ausgegraben werden, anschließend wieder eingesetzt werden, um den Boden vor Erosion zu schützen.

Außerdem soll es vom Spielplatz einen neuen Blick geben: Das Staudenhaus auf der anderen Bachseite soll über eine Blickachse sichtbar werden.

