So wird eine Schubkarre zum Miniparadies für Pflanzen

Bild: New Africa, stock.adobe.com

Da muss auch in den Sommerferien keine Langeweile aufkommen: Gärtnern macht Kindern immer Spaß und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Mit robusten Pflanzen können auch Kinder eine Miniaturwelt zaubern. Die Möglichkeiten für ein kleines Gärtchen sind nahezu unbegrenzt.

Von Diana Zapf-Deniz

Die Sommerferien sind noch nicht einmal zur Hälfte vorbei. Um Langeweile zu vertreiben und um kleine wie große Kinder kreativ in die Natur zu locken, gibt es eine märchenhafte Idee. Wie wäre es, mit den Kindern einen Feengarten anzulegen?

Zugegeben, nicht nur Kinder lieben diese Miniaturgärten. Je nach Anspruch, Alter und Vorlieben kann man diese kleinen Zaubergärtchen für Zwerge, Elfen, Feen, Käfer, Sammlerpuppen und kleinen Figuren aller Art anlegen. So ein Feengarten kann in der Wohnung auf dem Fensterbrett stehen, auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten, aber auch im Büro oder wo auch immer Pflanzen stehen dürfen.

Ein Holzkistchen, ein kaputter Tontopf, eine Schale, eine alte Schublade, eine ausgediente Schubkarre, eine Suppenschüssel, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass das Gefäß letztendlich ein Abzugsloch und eine Drainage aus Pflanzton oder Kies haben. Denn das Wasser sollte nicht drin stehen. Die Pflanzerde muss natürlich zu den ausgewählten Pflanzen passen. Gut geeignet ist jedoch eine Erde, die mager ist und einen guten Sandanteil aufweist, wie etwa Anzucht- oder Kakteenerde mit Blumenerde gemischt.

Sommerpflanzen vom Wochenmarkt

Dann dürfen die Sommerpflänzchen, die es aktuell auf den Wochenmärkten gibt, rein. Sukkulenten passen prima dazu, denn sie sehen zauberhaft aus, sind robust und unempfindlich. Hängende Gewächse eignen sich ebenfalls, um den Garten magisch wirken zu lassen. Hübsch ist auch ein Bubikopf, den man immer wieder Zurechtschneiden kann. Wichtig ist, dass alles ziemlich am Rand gepflanzt wird, damit in der Mitte genügend Gestaltungsspielraum für das Feental ist. Außer man möchte einen Bonsai mit in das Miniaturland geben, denn der darf auch schön mittig stehen, wenn es gefällt.

Für die Dekoration eignen sich Kieselsteine für Beetabgrenzungen und Wege, Eisstäbchen aus Holz können als Zaun verwendet werden, ein altes kleines Vogelhäuschen wird zur Feen- oder Zwergenvilla. Bei diesem Projekt wird Upcycling großgeschrieben. Denn auch Kronkorken, Fingerhüte, Weinkorken und Knöpfe können gut zur Geltung kommen.

Eichelhütchen, Walnusshälften und leere Schneckenhäuschen zur Deko

Aus Murmeln werden Lampen, aus Steinen und Holzscheiben werden Tisch und Hocker, aus Stoffresten und einer Schnur wird eine bunte Kette mit Wimpeln, Wegweiser und Gartenbeschriftungen aus Holzwäscheklammern.

Sehr hübsch machen sich Eichelhütchen, Walnusshälften, leere Schneckenhäuschen, Baumrinden und Moos. Wege lassen sich übrigens auch mit Vogelsand machen.

Und nun können die neuen Bewohner in ihr verzaubertes Reich einziehen. Der Gartenzwerg in seiner Laube, die Fee in ihrem Palast, die Marienkäferbande unter grünen Blättern oder das Einhorn im Glockenblumenwald.

Ein Feengarten lässt sich beliebig von einem Ort zum anderen tragen und so kann man ihn vor Hitze und praller Sonne gut schützen. Wenn die Fantasiegestaltung dann einmal ausgedient hat, muss man bei der Entsorgung gut darauf achten, alles wieder zu trennen. Die Pflanzen können dann separat umgetopft werden.

