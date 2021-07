vor 33 Min.

Sommerfest am Rathaus Neusäß: Feiern, schlemmen - und impfen

Plus Die "Sommertage" gehen ins zweite Wochenende mit vielen Veranstaltungen und Workshops. Zum Sommerfest am Rathaus gibt es auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Von Angela David

Die Sommertage, die das Kulturbüro als Ersatz für das Stadtfest organisiert hat, gehen am Wochenende weiter und enden am Sonntag. Auf dem Rathausvorplatz gibt es ein Sommerfest mit Bewirtung, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 17 bis 23 Uhr. Neben bayerischen Biergartenspezialitäten und Flammkuchen vom Stadthallen-Gastronom Luxenhofer gibt es auch italienische Antipasti und Variationen an Bruschetta vom benachbarten Restaurant Da Salvatore. Ergänzt wird dieses Angebot durch prickelnde Getränke wie Bier, Spritz und Cocktails, Letzteres von der mobilen Cocktailbar Golddurst. Für süße Nachspeisen sorgt das Café Ertl. Musikalisch umrahmt wird das Sommerfest von gemütlichen Ibiza Lounge Tracks, welche durch Live-Saxofon und Gesang ergänzt werden. Bei schlechtem Wetter werden drinnen Sitz- und Stehplätze angeboten. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Eine Datenerhebung vor Ort erfolgt via Corona-Warnapp oder Luca. Für den Einzelfall liegen auch Datenerhebungsbögen parat.

