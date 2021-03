vor 33 Min.

Spiel, Spaß und Bildung mit dem Kreisjugendring Augsburg

Der Kreisjugendring Augsburg stellt sein neues Seminarprogramm vor. Mitte März geht es schon los.

Der Kreisjugendrings (KJR) Augsburg-Land hat auch 2021 ein umfangreiches Seminarprogramm ausgearbeitet. Es richtet sich vor allem an ehrenamtlich Engagierte in Vereinen und Jugendorganisationen, aktive oder angehende Jugendleiter.

Die Angebote sind teilweise als Online-Veranstaltungen, aber auch in Präsenz geplant. Das bedeutet: Der KJR hofft, dass die Pandemielage die Durchführung ermögliche, behält sich aber eine Absage oder Anpassung der Angebote vor.

Los geht es mit folgendem Angebot: "Kein Mensch passt in eine Schublade": Vorurteilsbewusstes Handeln, um Benachteiligungen entgegenzuwirken ist das Thema in zwei kostenfreien, dreistündigen Online-Workshops am 16. und 23. März.

Kreisjugendring Augsburg bietet spezielle Seminare vor Ort an

Zu den weiteren Angeboten gehören Rettungsschwimmerkurse, ein Babysitter-Kurs oder ein Tag im Hochseilgarten. Das komplette Programm gibt es beim Kreisjugendring Augsburg.

Neben diesen festen Schulungen macht der KJR das Angebot, bedarfsgerechte Grundschulungen oder spezielle Seminare vor Ort in den Gemeinden des Landkreises oder für feste Gruppen aus Vereinen oder Jugendorganisationen durchzuführen. Ansprechpartnerin hierfür ist Christine Matzura, Telefon 0821/450795-0 oder E-Mail: c.matzura@kjr-augsburg.de.

Das ausführliche Seminarprogramm steht zum Download auf der Homepage des KJR Augsburg-Land www.kjr-augsburg.de oder kann unter den oben genannten Kontaktdaten angefordert werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen