Autofahrer landet in Stadtbergen in einer Bäckerei

Fataler Irrtum: Statt zu bremsen drückt ein 76-Jähriger auf das Gaspedal. Durch die Trümmer der Schaufensterscheibe wird ein Kunde verletzt.

Einen spektakulären Verkehrsunfall hat es am Dienstag in Stadtbergen gegeben. Dabei landete aufgrund eines Fahrfehlers ein 76-Jähriger mit seinem Auto in einer Bäckerei.

Der Senior wollte laut Polizei gegen 14.10 Uhr in der Hagenmähderstraße vorwärts in eine Parklücke vor einer Bäckerei-Filiale einparken. Allerdings verwechselte er hierbei das Gaspedal mit dem Bremspedal. Der Wagen krachte dadurch gegen die bodentiefe Verglasung der Filiale. Diese ging dabei zu Bruch und flog in den Verkaufsraum. Im Verkaufsraum hielten sich unter anderem im Sitzbereich mehrere Personen auf, wobei ein 79-jähriger Gast von der Scheibe getroffen wurde.

Glücklicherweise erlitt er lediglich Prellungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden konnten. Am Auto und am Gebäude entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.500 Euro. Der 76-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (thia)