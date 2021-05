Beim Jugendkunstpreis in Stadtbergen dreht sich alles um die Natur

Bis zum 9. Juni können sich Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren für den diesjährigen Kunstpreis bewerben. So funktioniert die Teilnahme.

Das Thema "Natur pur" ist das zentrale Motto für den diesjährigen Jugendkunstpreis in Stadtbergen. Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren können an dem Wettbewerb teilnehmen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Grund für das Motto ist vor allem die Lage der Stadt. "Denn unser schönes Stadtbergen liegt direkt vor den Westlichen Wäldern und wir haben mit der Deuringer Heide ein spannendes Naturreservat", sagt Christoph Schmid vom Kulturbüro.

So geht es zur Deuringer Heide 1 / 3 Zurück Vorwärts Vom Parkplatz der Spielvereinigung Deuringen in der Waldstraße sind es nur wenige Gehminuten über einen kleinen Pfad in die Deuringer Heide. Alle Wege sind sehr gut ausgeschildert.

Eine weitere Möglichkeit für einen längeren Spaziergang besteht vom Ausgangspunkt Parkplatz der Sportanlage an der Panzerstraße in Stadtbergen. Von hier aus führt der Weg geradeaus in Richtung Westen vorbei am Feuerwehrhaus Stadtbergen, entlang des Nikolausdamms und der Streuobstwiese mit dem neuen Insektenhotel, direkt in das Naturparadies der Deuringer Heide.

Für Hunde besteht Leinenpflicht. (inst)

So laden die Wälder und Wiesen in und um Stadtbergen zu tollen und erlebnisreichen Spaziergängen ein. Kinder und Jugendliche sind daher dazu eingeladen, ein Naturkunstwerk - oder ein Kunstwerk aus der Natur - zu schaffen. Die Werke können sich auf jede Jahreszeit beziehen, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Freie Wahl haben die Teilnehmer auch bei der Verwendung der Materialen. So können aus dem, was in der Natur zu finden ist, Skulpturen oder Collagen gebastelt werden.

Es können aber auch ganz einfach ein Bild des Lieblingsbaums oder der Lieblingspflanze gemalt werden. Und so funktioniert die Teilnahme:

Altersgruppen: Altersgruppe 1 Kindergarten. Altersgruppe 2 1. - 4. Klasse. Altersgruppe 3. ab der 5. Klasse. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Stadt wohnenden oder zur Schule oder Kindergarten gehenden Kinder und Jugendlichen von drei bis 16 Jahren.

Mittwoch, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr im Rathaus. Preisvergabe: Die Sieger werden geehrt am Mittwoch, 14. Juli, um 17 Uhr im Foyer des Rathauses.

Ausstellung: Die Werke können dann vom 14. Juli bis zum 13. September im Foyer des Rathauses zu den Öffnungszeiten besichtigt werden.

Das Kulturbüro hat für die jungen Künstler noch einen kleinen Tipp in petto: In der Deuringer Heide gibt es einen Naturerlebnispfad, der euch interessante Einblicke in die Heidelandschaft gibt. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.naturpark-augsburg.de. (AZ, thia)

