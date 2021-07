Sport und Familie schweißen Stadtberger Ehepaar Gruber seit 65 Jahren zusammen

Plus Das Ehepaar Ruth und Erwin Gruber feiert eiserne Hochzeit. Seit 65 Jahren pflegen sie die gemeinsamen Interessen. Das Ehepaar ist in Stadtbergen gut bekannt.

Geduld, Nachsicht, Toleranz, sich Freiheiten lassen, den Freundeskreis pflegen und sich möglichst ein gemeinsames Hobby suchen. Das sind die Tipps für ein langes Eheglück von Ruth und Erwin Gruber, die ihre eiserne Hochzeit gefeiert haben.