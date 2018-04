vor 56 Min.

Taschendieb im Supermarkt

Das ist dreist: Ein Dieb entwendete den Geldbeutel einer 82-jährigen Frau, der sich in ihrem Rollator befand. Die Seniorin war gerade beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Daimlerstraße.

Kurze Zeit später dürfte eine 76-jährige Frau Opfer des Taschendiebs geworden sein: Ihr wurde der Geldbeutel aus der Stofftasche, die am Einkaufswagen hing, gestohlen. Der gesamte Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 75 Euro. (mcz)

