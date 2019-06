vor 3 Min.

Taugt ein Elektroauto für Warenlieferungen?

Dorfladen Lützelburg beteiligt sich an Test eines Energieversorgers

Waren „grüner“ liefern: Der neue Dorfladen in Lützelburg hat von den Lechwerken (LEW) ein Elektroauto für Testzwecke erhalten. Acht Wochen lang konnten die Mitarbeiter des Dorfladens das Fahrzeug vom Typ VW e-Golf ausgiebig testen. Sie nutzten es vor allem für ihren Lieferservice und für Fahrten zu den regionalen Höfen, um dort Waren abzuholen.

„Das Thema Nachhaltigkeit stand bei unserem Dorfladen-Konzept von Beginn an im Vordergrund“, sagt Jürgen Wiedenmann, Geschäftsführer des Dorfladens Lützelburg. „Dazu passt auch eine klimafreundliche Mobilität.“ Das E-Auto habe gezeigt, dass man Ökologie, Ökonomie und Fahrspaß in einem haben kann. „Gerade für Abholservices oder Lieferdienste, wie sie der Dorfladen in Lützelburg anbietet, eignen sich Elektroautos ideal. Außerdem machen wir so das Thema Elektromobilität in der Region noch besser sichtbar“, sagt Rebecca Golling, Leiterin E-Mobility bei LEW.

Der VW e-Golf gehört zum Elektroauto-Fuhrpark des Energieversorgers, der aktuell aus mehr als 90 E-Fahrzeugen besteht. Derzeit betreibt das Unternehmen rund 290 öffentlich zugängliche Ladepunkte in der Region, die alle mit Strom aus regenerativen Quellen, also CO2-freier Energie, beliefert werden. Damit ist LEW der größte Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur in der Region. (AL)

