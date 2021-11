Thierhaupten nahm Abschied von Andreas Guggenberger

Plus Sein Herz gehörte seiner Heimat: Mit 89 Jahren starb Andreas Guggenberger, das historische Gedächtnis von Thierhaupten.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung hat sich die Marktgemeinde Thierhaupten am vergangenen Samstag von Andreas Guggenberger verabschiedet, der am 3. November im Alter von fast 90 Jahren verstorben war.