Trauercafé: Das Konzept kommt an

„Wir sind eine nette Runde, die sich gegenseitig stützt und dann die Hand hält, wenn’s drauf ankommt“: Mandy Regis-Lebender, Anita Graf, Sonja Ritz (stehend von links nach rechts), Gerlinde Tengler, Jutta Totzeck und Anna Walter-Richters (sitzend von links nach rechts) empfangen die Besuchers des Trauercafés abwechselnd in der Begegnungsstätte am Fiakerpark. Sie haben in dieser Formation das Trauercafé vor einem Jahr gestartet. Heute ergänzt Lydia Schnelzer das Team.

Bild: Steffi Brand