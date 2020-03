vor 53 Min.

Trotz Corona entsteht ein Osterbrunnen

Die Bonstetter lassen sich etwas einfallen

Eigentlich wollten Werner und Martina Mayer den Bonstetter Osterbrunnen an der Ecke Haupt-/Hasenbergstraße während der nächsten Tage aufstellen. Sehr zur Freude von Bürgermeister Anton Gleich. Doch nun müssen sie aufgrund der Begleiterscheinungen der Corona-Krise für dieses Jahr passen. Alles stand bereit: Sie hatten bereits Material von netten Spendern gesammelt und einige Helfer fürs Binden und Aufstellen gefunden. „Die Motivation bei allen war sehr groß, doch die Gesundheit unserer Bonstetter geht vor. Ein Osterbrunnen soll ein Treffpunkt sein“, betont Martina Mayer. Da gemeinschaftliches Beisammensein im Moment jedoch nur sehr eingeschränkt möglich ist, hat sich Familie Mayer folgendes ausgedacht: Werner und Martina werden in den nächsten Tagen Eier in die Sträucher am Dorfbrunnen hängen. Und jetzt sind die Bonstetter Bürger dran. „Holen Sie sich ein weißes Ei ab und hängen Sie es bemalt zurück.

Diese Eier kommen dann nächstes Jahr an den Osterbrunnen – sodass ein wunderschönes Bonstetter Gemeinschaftswerk entstehen wird. (upu)