Überstunden: Wie viel ist Zeit wert?

Rund 3,4 Millionen Überstunden fallen im Augsburger Land an.

Zeit ist Geld – diese Erkenntnis dürfte als Allgemeingut gelten, seit der Mensch begonnen hat, sich im Dienste anderer Menschen zu verdingen und so beider Vermögen zu mehren. So lautet zumindest die Theorie.

Ganz praktisch aber stellt sich zunächst die Frage: Wie viel ist Zeit wert? Nach Auskunft von Forschern wären Menschen über alle Länder hinweg im Durchschnitt bereit, für eine zusätzliche frei nutzbare Stunde im Alltag 16 Euro zu bezahlen. Bei den Deutschen sei der Value of Time mit durchschnittlich 18 Euro sogar am höchsten und damit in etwa doppelt so hoch wie der gesetzliche Mindestlohn in diesem Land.

Zeit ist bei uns besonders knapp, weil kostbar

Merke: Freie Zeit muss man sich erst einmal leisten können. Wenn also das eherne Gesetz von Angebot und Nachfrage stimmt, dann ist Zeit bei uns besonders knapp, weil kostbar. Bleibt nur die Frage: Wo verplempern wir Urlaubsweltmeister bloß unsere werte Zeit?

Im Betrieb und in der Firma, sagt die Gewerkschaft und verweist auf die Berge von Überstunden, die Arbeitnehmer in deutschen Landen vor sich her schieben, nicht wenige sogar, ohne einen müden Cent dafür zu verlangen. Da hilft dann nur noch ein geklauter Schlaumeier-Spruch: „Der richtige Umgang mit der Zeit ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die es gibt.“

