vor 41 Min.

Unbekannte zerstören zwei Verkehrszeichen

In Wollbach wurden zwei Verkehrsschilder demoliert.

Offenbar waren in der Nacht zum Montag Unbekannten Tätern zwei Schilder in Wollbach im Weg.

Im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach wurden in der Zeit vom Sonntag, 29. September, bis Montag, 30. September, in der Gollenhofer Straße zwei Verkehrszeichen von unbekannten Tätern so stark beschädigt, dass sie ausgewechselt werden mussten. Der Schaden beträgt laut Polizei circa 100 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. (lig)

