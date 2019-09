00:33 Uhr

Von Yoga bis zum Kochkurs

Beim umfangreichen Angebot der Volkshochschule Langweid gibt es noch freie Plätze

Bei folgenden Kursen im Programm für das Herbst/Winter-Semester 2019/2020 hat die Volkshochschule (Vhs) Langweid noch Plätze frei:

mit Robert Uhl: Seit dem 01.09.2009 gilt das neue „Patientenverfügungs-Gesetz“. Hier wird dargestellt, was sich seit der geltenden Rechtssituation der Patientenverfügung geändert hat. Termin ist am Donnerstag, 12. Dezember, von 19 bis 21 Uhr, in der Schubertschule Langweid.

Einen Grundlagenkurs nur für Spiegelreflex- und Systemkameras bietet René Dittmann an. Dieser Kurs ist nicht auf die Nutzung von Kompaktkameras hin ausgerichtet. USB-Stick, digitale Spiegelreflex- oder Systemkamera, Objektive, Blitz und weiteres Zubehör (falls vorhanden) sollten mitgebracht werden. Termine sind Freitag, 29. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr und Samstag, 30. November von 9.30 bis 17.30 Uhr in der Schubertschule.

für Kinder von sieben bis zehn Jahren mit Marion Höhl: Mithilfe der eigenen Fantasie sowie Entspannungsverfahren wie dem autogenen Training und der progressiven Muskelrelaxation lernen Teilnehmer den eigenen Wohlfühlort kennen. Bequeme Kleidung, Socken, Sportmatte, Decke und Getränk mitbringen. Termine sind fünfmal Freitag von 8. November bis 6. Dezember jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Langweid.

Mit Hatha-Yoga in den Feierabend führt Annelore Pollmeier. Bequeme Kleidung, warme Socken, Decke, Matte, Sitzkissen mitbringen. Der Kurs läuft zehnmal jeweils Montag, von 23. September bis 2. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr, im BeneVit Pflegeheim Lechauenhof, Schwabenstube, Langweid.

Ein Sport- und Bewegungsprogramm mit Schulung zum Thema „Ambulante Betreuung in der Familie“ für Menschen mit Demenz und deren Angehörige bietet Philipp von Mirbach. Bequeme Bekleidung, feste Turnschuhe oder Halbschuhe mit heller Sohle, Getränk für die Pause und Schreibzeug mitbringen. Termine sind sechsmal Mittwoch vom 6. November bis zum 11. Dezember jeweils von 10 bis 11 Uhr im BeneVit Pflegeheim Lechauenhof, Schwabenstube.

nach EduKation demenz® mit Philipp von Mirbach: In der Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten gesucht, wie alltägliche Situationen bei der Pflege und Betreuung demenzkranker Angehöriger besser bewältigt werden können. Schreibzeug und Getränk mitbringen. Veranstaltungen sind zehnmal Mittwoch vom 6. November bis 22. Januar, von 19 bis 21 Uhr, im BeneVit Pflegeheim Lechauenhof.

Fleischlos im Gewürzmodus kocht Gudrun Glock mit den Kursteilnehmern. Der Kurs ist die Fortführung von Vegetarisch I, baut aber nicht auf ihm auf. Geschirrtuch, Schürze, Behälter für Kostproben, Schreibzeug und Getränk mitbringen. Gekocht wird am Dienstag, 14. Januar, von 18 bis 21 Uhr in der Küche der Gutenbergschule Langweid.

Annette Hlawatsch gibt Tipps. Schürze, Topflappen, Geschirrtuch, Getränk, Schreibzeug, Behälter mitbringen. Termin Donnerstag, 30. Januar, von 18 bis 21.30 Uhr in der Küche der Gutenbergschule Langweid.

Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Kursbeginn. Telefonische Rückfrage danach ist empfehlenswert, falls noch Plätze frei sind.

bei Helga Sinninger, Gemeindeverwaltung, Telefonnummer 08230/840013, Fax 08230/840012, oder E-Mail helga.sinninger@langweid.de, im Internet www.vhs-augsburger-land.de.

Themen Folgen