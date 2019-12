vor 20 Min.

Weihnachtsmarkt mit Märchen und Musik

In Meitingen wird am Samstag auch ein Theaterstück gezeigt

Am Samstag, 7. Dezember, geht es von 11 bis 20 Uhr auf dem Meitinger Rathaus- und Marktplatz wieder rund. Traditionell kommt das Angebot von örtlichen Vereinen, Organisationen und Firmen. Musikalisch umrahmt wird der Markt mit Beiträgen von Gruppen und Chören aus der Marktgemeinde und den Ortsteilen. Einige Programmpunkte wie ein Theaterspiel der Rotkreuz-Jugend mit dem Titel „Wie der Rabe Socke zu seinem Namen kam“ oder Erzählungen für Klein und Groß aus dem Märchenschatz von „Krimhilde, der Sagenhaften“ sorgen für Kurzweil.

Das kulinarische Angebot reicht von gebackenen und geräucherten Forellen bis hin zu Bratwürsten und Steaks. In den weihnachtlich geschmückten Buden bieten die Vereine und Gruppen selbstgemachte Produkte und Bastelarbeiten an. Auch Sankt Nikolaus mit seiner Engelschar hat seinen Besuch angekündigt und wird kleine Geschenke dabeihaben.

Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Michael Higl, begleitet von der SGL-Jugendkapelle, den Markt.

Ebenfalls ab 11 Uhr kann den ganzen Tag über die Krippenausstellung der Meitinger Hobbyfreunde im Foyer des Bürgersaals besucht werden.

Um 11.15 Uhr führt die Jugendgruppe des Roten Kreuz im Bürgersaal das Weihnachtsspiel „Wie der Rabe Socke zu seinem Namen kam“ zum ersten Mal auf. Weitere Vorstellungen folgen um 15 und 16.45 Uhr.

Um 11.45 Uhr präsentiert das RMZ-König-Ludwig-Duo im Bürgersaal weihnachtliche Weisen. Um 12.30 Uhr spielt das Jugendblasorchester Weihnachtslieder. Adventslieder erklingen vom Frauensingkreis und dem Männergesangsverein Liederkranz um 15.45 Uhr im Bürgersaal.

Märchen erzählt ab 12 sowie ab 16 Uhr erzählt „Krimhilde, die Sagenhafte“ in der Bücherei.

Um 17.15 Uhr stimmt die SGL-Kapelle auf den Nikolausbesuch ein, der um 18 Uhr, begleitet von der SGL-Bläsergruppe, den Weihnachtsmarkt besuchen wird.

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Prämierung des Standes statt, der am schönsten geschmückt und dekoriert ist. Stimmzettel für diese Aktion gibt es am Losstand der Meitinger Wasserwacht. Die Abgabe der Stimmzettel ist dann noch bis um 17 Uhr möglich. (peh)

