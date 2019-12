vor 43 Min.

Wellness für Ku(h)wait gibt es in Ustersbach

Eine Verwechslungskomödie verspricht Lacher um den Jahreswechsel. Die Premiere des turbulenten Stücks ist am 2. Weihnachtstag im Forum Ustersbach.

Von Marcus Angele

Die Theatergruppe des TSV Ustersbach bereitet sich mit dem Stück „Wellness für Ku(h)wait“ auf die neue Saison vor. Regisseur Hubert Hillenbrand hast sich für eine Verwechslungskomödie von Toni Lauerer entschieden, die reichlich Lacher verspricht.

Im Stück kann der unverheiratete Schorschi (Tobias Abold) der Zukunft des elterlichen Hofes nichts Positives abgewinnen und würde viel lieber eine Wellnessoase daraus machen. Zahlungskräftige, verspannt und gestresste Kunden sollen dabei die neuen Einkünfte des Hofes sichern. Vater Alois Hofmeister (Thomas Gaßner) dagegen ist stolz, dass er das Anwesen auf inzwischen 40 Milchkühe vergrößern konnte. Er hält die Idee von Sohn Schorschi für einen „Ausgemachten Schmarrn“ und ist nicht bereit, den Kreditvertrag den die Bankangestellte Frau Müller (neu im Team, Veronika Schmid) bereits fertig hat, zu unterschreiben.

Ein Scheich, der kein Wort „scheichisch“ spricht

Sollte Schorschi jedoch einen „Damischen“ finden, der in das „Hirngespinst“ investiert, dann hat er Vaters Segen. „Aber so einen Blöden findest eh net“. Allerdings hat Alois die Rechnung ohne Schorschis alten Schulfreund und Ingenieur Hansi (Thomas Habla) gemacht, der soeben aus Kuwait zurückgekehrt ist. Dank dessen Erfindungsreichtums taucht plötzlich der ebenso investierfreudige wie falsche Scheich Kurt (Andreas Birle) auf, der natürlich kein Wort „scheichisch“ spricht.

Dazu machen Feriengast Fräulein Kunigunde (Angelika Fischer), der zweite Scheich Kare (Sebastian Schmid) sowie der reimende Hofknecht Heini (Philipp Schmid) das Chaos schließlich perfekt. Auch die Liebe sorgt bei Alois´ Frau Fanny (Sophia Schmid) sowie bei der jungen Melanie (ebenfalls neu, Anna Maria Biechele) ebenfalls für einige Turbulenzen. Ob so der Umbau des Hofes vorangetrieben wird und Sohn Schorschi gar in feste Hände kommt, können die Besucher dann ab Donnerstag, 26. Dezember, im Forum Ustersbach selbst erleben.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf

Weitere Aufführungen sind am 27., 28., 29. und 30. Dezember, sowie im neuen Jahr am 02., 03., 04. und 5. januar jeweils ab 20 Uhr. Karten sind sowohl an der Abendkasse (ab 19 Uhr) wie bereits im Vorverkauf erhältlich.

Dieser findet jeweils am Samstag, 7. und 14. Dezember (von 10 bis 12 Uhr) sowie am Mittwoch, 11. und 18. Dezember 12. (von 19 bis 20 Uhr) im Sportheim Ustersbach statt. Telefonische Reservierungen sind ab dem 11. Dezember täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0176/22362305 möglich.

