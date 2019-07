vor 36 Min.

Wertvolle Hilfe, wo sie gebraucht wird

VdK Erlingen-Herbertshofen feiert 70 Jahre Bestehen mit Ehrungen

Von Peter Heider

Auf eine 70-jährige Vereinsgeschichte blickte der VdK-Ortsverband Erlingen-Herbertshofen zurück. Bei der Feier in der Herbertshofer Sportgaststätte Zauberküche wurde Bilanz gezogen. Der Ortsverbandsvorsitzende Ewald Faron ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren. Auf Initiative von Konrad Glas, mit dem Ziel, Kriegsversehrte, Waisen, Kriegseltern und Witwen zu helfen, wurde der örtliche VdK-Verein Herbertshofen-Erlingen von 61 Personen im Februar 1949 ins Leben gerufen. Das erste Vorstandsteam bestand aus Max Heinrich, Friedrich Kren und Eduard Glas, als Stellvertreter fungierten zu dieser Zeit Martin Steppich, Karl Eser und Ruppert Tischmacher.

„Am 20. Februar 1954 wurde das erste Protokollbuch angelegt, in dem auch alle bis zum heutigen Tage amtierenden Vorsitzenden aufgeführt sind“, erklärte Ewald Faron. Die Funktion des Ersten Vereinsvorsitzenden wurde in den vergangenen 70 Jahren von Eduard Glas, Ruppert Tischmacher und Georg Rauh bekleidet, seit nunmehr 14 Jahren steht Ewald Faron an der Ortsverbandsspitze. Erwähnenswert fand Faron auch, dass das Amt des Kassenverwalters sich 55 Jahre in der Hand von Mathias Steidle befand und Maria Siebenstich seit 14 Jahren für den Finanzhaushalt verantwortlich zeichnet.

Im Jubiläumsjahr besteht der Vorstand aus Ewald Faron (1. Vorsitzender), Hanne Wengenmayr (2. Vorsitzende), Maria Siebenstich (Kassenwartin) und Daniela Losleben (Schriftführerin), und als Besitzerin fungiert Adelheid Stock. Georg Böck, Vorsitzender des Kreisverbandes Dillingen-Wertingen und Mitglied im VdK-Landesvorstand Bayern, erinnerte an die umfangreichen Aufgaben und blickte in die Zukunft des Sozialverbandes, der allein in Bayern täglich einen Mitgliederzuwachs von etwa 120 Personen verzeichnen könne.

„Die Seele des Verbandes bilden rund 20000 ehrenamtliche Mitarbeiter, sie leisten vor Ort vorbildliche Organisations- und Betreuungsarbeit.“ Ein Erfolgsgeheimnis des VdK, so Böck, sei die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. „Eine seiner Stärken ist die Unabhängigkeit, uns kann kein Geldhahn zugedreht werden, denn ein Maulkorb gehört nicht zu unserem Werkzeug“, sagte Böck unter dem Beifall der Veranstaltungsbesucher. „Jedes Mitglied des Verbandes weiß, dass es beim VdK eine kompetente Beratung gibt, wenn Hilfe benötigt wird“, erklärte Bürgermeister Michael Higl und meinte noch, dass es heutzutage durchaus üblich sei, über Schwache hinwegzuschauen, der VdK schaue aber nicht weg und spiele dadurch im Sozialstaat eine wichtige Rolle für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Abgerundet wurde das Jubiläum mit Ehrungen langjähriger Ortsverbandsmitglieder. Ausgezeichnet mit einer Urkunde und einem Präsent wurden dabei von Ewald Faron, Bürgermeister Michael Higl und Georg Böck (für 20-jährige Mitgliedschaft), Helga Andersch, Hildegard Liepert und Horst Kammer. Auf 60-jährige Vereinszugehörigkeit kann Adelheid Stock zurückblicken.

