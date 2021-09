Traktor überrollt Unternehmer in Westendorf

Er wollte einen Traktor verladen. Das ging für einen Unternehmer in Westendorf allerdings sehr schmerzhaft aus.

Samstagfrüh gegen 8.40 Uhr war ein 56-jähriger Unternehmer damit beschäftigt, für einen Kunden einen Traktor für einen Transport zu verladen. Da die Batterie des Traktors leer war, wollte er ein Überbrückungskabel anbringen. Dazu musste er sich laut Polizei zwischen Vorder- und Hinterachse stellen. Als das Kabel angebracht war, sprang der Motor an. Da das Getriebe aber nicht auf „Neutral“ gestellt war, fuhr der Traktor an und überrollte den Geschädigten mit dem linken Hinterreifen. Anschließend überfuhr der Traktor noch einen Zaun und kam im Garten des Nachbargrundstückes zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten mit mittelschweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg. Die genauen Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. (lig)