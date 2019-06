00:35 Uhr

Wilde Kräuter können auch heilen

Kostenloser Kennenlernkurs in Holzen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Freitag, 5. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr einen Wildkräuterspaziergang vor dem idyllischen Hintergrund des ehemaligen Benediktinerinnenklosters. Dabei gilt es unterschiedliche wilde Kräuter zu entdecken, von denen manche sogar heilkräftig sind. Zudem zeigt Kräuterfachfrau und Buchautorin Renate Hudak, wann und wie diese am besten gesammelt werden und was man zum Erhalt einer möglichst artenreichen Pflanzenvielfalt beitragen kann. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene und Familien gedacht. Treffpunkt ist in Allmannshofen am Kloster Holzen (Klosterstraße 3) draußen vor dem Gasthof (nicht im Innenhof). Wer dabei sein will, soll sich bis spätestens bis 3. Juli per E-Mail (lpv@lra-a.bayern.de) oder telefonisch unter der Nummer 0821/3102-2852 anmelden. Weitere Veranstaltungshinweise sind unter www.lpv-landkreis-augsburg.de zu finden. (AL)

