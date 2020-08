vor 47 Min.

Wir suchen Ihre Sommerstars im Augsburger Land!

Die beliebte Fotoaktion beginnt: Schicken Sie uns Ihr schönstes oder lustigstes Kinderbild. Tolle Preise winken für die Schnappschüsse.

In diesem Sommer dürfte es tolle Motive geben: Viele Familien verbringen die Ferien daheim und werden gemeinsam schöne Dinge unternehmen. Dann sind Eltern, Großeltern oder Geschwister wieder als Fotografen gefragt: Die AZ Augsburger Land sucht während der Ferien die schönsten Sommer-Kinderfotos. Den Großteil werden wir auf Sonderseiten im Lokalteil zeigen. Es gibt in unserem Online-Angebot auch eine Bildergalerie mit den Schnappschüssen von den Kleinen, die fortlaufend aktualisiert wird.

Im Internet kann nach Ferienende auch jeder für sein Lieblingsbild abstimmen. Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen wählt die Redaktion danach ihre Sommerstars aus. Die Gewinner dürfen sich auf schöne Preise für die ganze Familie freuen.

So läuft die Fotoaktion ab

Es kann also losgehen: Mitmachen kann jeder, der ein originelles, möglichst aktuelles Kinderbild (Aufnahme nicht älter als ein halbes Jahr) einsendet. Sie können Ihren Liebling beim Eisessen, Schwimmen oder in anderen netten Situationen fotografieren – nur nackt sollten die Kleinen auf dem Bild bitte nicht sein. Bitte schreiben Sie ein paar Sätze dazu, wer auf dem Foto zu sehen ist, und beschreiben Sie kurz die Situation. Das Bild Ihres Sommerstars in guter Qualität schicken Sie am besten per E-Mail im jpg-Format (Größe muss mindestens 300 Kilobyte betragen) an: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder, wenn nicht anders möglich, per Post an: Augsburger Allgemeine, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Bitte den Namen des Fotografen und die Angaben zum Bild, wie Name und Alter des Kindes, Wohnort, und eine kurze, gerne witzige Beschreibung nicht vergessen.

Die Aufnahmen für unsere Sommeraktion können bis zum Montag, 7. September, eingeschickt werden. Wir sind gespannt auf Ihre Fotos. (kar)