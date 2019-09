vor 48 Min.

Wissen rund um Kräuter

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Ein Tanztee findet am Donnerstag, 5. September, von 14 bis 17 Uhr in der Albaretto-Hotelresidenz, Luther-King-Straße 4a, statt.

Die Kolpingsfamilie Kriegshaber veranstaltet eine Kinderkleidung-und Spielsachenbörse am Samstag, 7. September, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße.

Küchenkraut, Heilkraut, Unkraut: Was man aus Kräutern machen kann, erklärt Angela Kemming in ihrem Vortrag am Freitag, 6. September, um 17 Uhr im Rot-Kreuz-Lädle, Augsburger Straße 14. Veranstalter ist der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee. (mus)

