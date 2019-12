vor 7 Min.

Zirkus-Freikarten für Familien

Vom 21. Dezember bis 6. Januar 2020 wird die Tradition des „Moskauer Weihnachtscircus“ auch in diesem Jahr auf dem Platz an der Rockfabrik (Riedinger Straße 26) in Augsburg fortgesetzt. Aus der ganzen Welt kommen bekannte Artisten nach Augsburg und sorgen für temporeiche und spannende drei Stunden im beheizten Zirkuszelt. „Absolutes Highlight der neuen Show ist ‘The Lion King’ – David Micheletty aus Frankreich, der erstmals in Deutschland seine Löwengruppe präsentiert, wie auch die Magic Show Jarz aus Spanien“, sagt Michael Wagner vom Moskauer Weihnachtscircus.

Er freute sich im Stadtberger Rathaus 2. Bürgermeister Michael Smischek 150 Freikarten für sozialschwache Familien übergeben zu können. Eine Karte gilt jeweils für zwei Personen am 2., 3., 4. und 5. Januar 2020 für die Vorstellungen um 19.30 Uhr. Auf Nachfrage gibt es auch Tickets, die an der Infothek im Rathaus Stadtbergen erhältlich sind, für Nachmittag. (inst)

