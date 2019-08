07:00 Uhr

Zum Abschied fließen in Altenmünster sogar Tränen

Kaplan Biju Nirappel verlässt Zusamzell und geht nach Weitnau. Der Pfarrgemeinderat ist voll des Lobes für sein Wirken. In Violau hört Mesner Stefan Seiler auf.

Von Benedikt Kretzler

Kaplan Biju Nirappel sagt ade: Wie beliebt er war, zeigte die Resonanz beim Dankgottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche in Zusamzell. Teilweise standen Gläubige sogar vor der Türe, weil im Gotteshaus kein Platz mehr war. Der Spontanchor, initiiert von Markus Mayer und den Heischniggln, riss viele die Gottesdienstbesucher mit. Beim Schlusslied „Sei behütet“ gab es viele feuchte Augen.

Zahlreiche Vereine bekundeten ihre Verbundenheit mit Fahnenabordnungen, die den Altarraum festlich umrahmten. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Kerstin Kain, dankte Kaplan Biju für vier Jahre Dienst am Menschen. Sie sagte: „Du warst dir nicht zu schade, immer mit anzupacken, und warst immer ganz nah an den Menschen.“ Wie sehr ihre Worte die Zustimmung der Gläubigen fand, zeigte der minutenlange Applaus nach ihrer Ansprache.

Stehende Ovationen für seine Abschiedsrede

Stehende Ovationen bekam auch der indische Geistliche für seine Abschiedsrede, bei der er sich bei all den Engagierten in den Pfarreien bedankte: „Hier wird Glaube und Kirche gelebt, und ich bin glücklich, ein Teil davon gewesen zu sein. Ich bin hier zu Hause und verlasse jetzt meine Familie. Aber es wäre eine große Ehre für mich, wenn ihr mich zu meiner Amtseinführung im September in Weitnau begleitet.“

Nach dem Gottesdienst erwartete die Gottesdienstbesucher ein Büfett, das einige Pfarrgemeinderäte vorbereitet hatten. Dabei nutzte Bürgermeister Bernhard Walter die Gelegenheit, Kaplan Biju für sein Wirken in der Gemeinde zu danken und ihm alles Gute für sein Wirken in der eigenen Pfarrei in Weitnau im Dekanat Kempten zu wünschen. Auch Dekan Thomas Philipp Pfefferer dankte dem Kaplan für die partnerschaftliche Zusammenarbeit: „Wir waren diese vier Jahre wie Brüder.“

Ein Bildband mit Fotos der gemeinsamen Aktivitäten

Fritz Haid überreichte dem zukünftigen Pfarrer von Weitnau einen Bildband mit Fotos seines vierjährigen Wirkens, zusammengetragen von mehreren Fotografen der Pfarreien. Auch von den Ministranten erhielt Kaplan Biju ein Bildband mit Fotos der gemeinsamen Aktivitäten: „Wir hoffen, dass du deine Zeit mit uns mit diesem Bildband nie vergisst.“ Wie selbstverständlich stand der Musikverein Altenmünster am Platz vor der Kirche und spielte Kaplan Biju ein Ständchen zum Abschied. Vom Büfett freilich bekam der scheidende Geistliche wenig ab, weil sich stets Gläubige von ihm verabschiedeten und ihm alles Gute für seinen weiteren Weg wünschten.

Einen Abschied gab es auch in Violau: Der Mesner der Wallfahrtskirche, Stefan Seiler, tritt kürzer. Gregor Wiedemann vom Mesnerverband brachte es bei seiner Ansprache auf den Punkt: „Die Wallfahrtskirche Violau und Mesner Stefan Seiler waren für mich immer eins. Ich kann mir St. Michael ohne Stefan Seiler gar nicht vorstellen.“

Seit mehr als 22 Jahren ist Seiler als Mesner tätig

Kein Wunder, denn seit mehr als 22 Jahren ist Seiler als Mesner tätig, will sich jetzt aber verändern und kehrt zu seinem gelernten Beruf als Schreiner zurück. Der Gottesdienst zu seiner Verabschiedung bescherte Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer, der den Gottesdienst zelebrierte, für eine Samstagsvorabendmesse ungewöhnlich viele Gottesdienstbesucher. Viele waren gekommen, um ihn zu verabschieden: Ministranten früherer Jahre, Mesner anderer Pfarreien, Lektoren und Kommunionhelfer, sowie viele seiner Helfer beim Kirchputz, Blumen und Christbaumschmücken. Die Musikgruppe Heischniggl erfüllte ihm seinen Wunsch und gestaltete den Gottesdienst musikalisch.

Kirchenpfleger Stefan Hegele überreichte dem scheidenden Mesner zum Abschied das Buch „Die Burgauer Tafel“ und bedankte sich für seinen jahrzehntelangen Einsatz. Nach dem Gottesdienst luden die Violauer Ministranten zum Empfang im Pfarrheim Haus Nazareth. Mit einem humorvollen Beitrag bedankten sie sich mit einem kreativen Geschenk für Seilers Einsatz, der beim Unterstützen des Ministrantenteams oft über seine Arbeitszeit hinausging. Auch vom „Sakristei-Team“ der Lektoren und Kommunionhelfer erhielt er ein Geschenk.

