vor 32 Min.

Zwölf Weinstöcke für zwölf Apostel

Zwischen zwei Kirchen in Dinkelscherben wird ein ganz besonderer Wein geerntet. Wie der diesjährige Jahrgang ausfallen wird.

Von Anne-Marie Wiedemann

„Kirche ist mehr als Gottesdienst“, meinte Mesner Viktor Beßle bei der Weinlese in Dinkelscherben. Denn auch der Weinberg der Pfarrei zwischen den Kirchen Sankt Anna und Sankt Simpert bringt die Menschen bei der Verkostung zusammen. Der Mesner kümmert sich um die zwölf gepflanzten Weinstöcken in einer Ecke zwischen den Kirchen Sankt Simpert und Sankt Anna. Und das ist viel Arbeit.

Beim ersten Schnitt im Frühjahr heißt es, den richtigen Zeitpunkt bei Kühle aber ohne Frost zu erwischen, damit er nicht ausblutet. Im Ende Juni bis Anfang Juli werden die Triebe zurück geschnitten und bei der Lese noch einmal die hängenden Triebe entfernt. Der Boden unter den Stöcken ist mit Basaltsteinen abgedeckt, die Sonnenwärme besonders gut speichern und nachts abgeben.

2009 wurden die Weinstöcke an die Stützmauer gepflanzt

Bei der Gestaltung der Außenanlage nach der Renovierung der St. Annakirche wurden 2009 die Weinstöcke an die Stützmauer gepflanzt. Jesus und die Bibel verwendet sie als Symbol für viele Beispiele im Zusammenleben der Menschen. So war es auch für Pfarrer Martin Gall und Kaplan Pater Joshi Valikulan Ehrensache heuer bei ihrer inzwischen dritten Weinlese im Dienst der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben dabei zu sein und bei den letzten Trauben Hand anzulegen.

Der Mesner bat um Segen zur Verschonung vor Unwettern und betete für eine gedeihliche Ernte. Bis aber der 12 Apostelwein vom Weingut St. Anna, Jahrgang 2018, probiert werden kann, ist es noch ein weiter Weg. Denn vorerst sind nur die Trauben der zwölf Stöcke, entsprechenden der Apostelzahl geerntet.

„An Kathrein wird der Most zu Wein“

Georg Aumann übernimmt die fachmännische Weiterverarbeitung als Kellermeister und betreut den Verarbeitungsprozess zum Wein. Schon seit Jahren beschäftigt er sich persönlich mit den Geheimnissen des Weinanbaus, die er auch dem Wein der Pfarrei angedeihen lässt. Zunächst wandern die Trauben in die Obstpresse, so der Fachmann. Die zugesetzte Edelhefe sorgt für eine gleichmäßige Gärung und erst „an Kathrein wird der Most zu Wein“ lautet die Regel. Die erste Probe wird aber noch recht sauer und kein Genuss sein, sagt die Erfahrung von Aumann. Dann beginnt die Edelreifung im Fass. Obwohl es das Wetter heuer gut meinte, werde der Wein voraussichtlich nicht viel mehr als die bisherigen 65 Oechslegrad, eine Qualitätseinheit, erreichen. Denn in unserer Gegend lasse sich kein höherer Wert erzielen, weiß Aumann. Nur der Zusatz von Zucker könnte den Alkoholgehalt steigern.

Die robusten und für unsere Gegend geeigneten Weinstöcke wurden 2009 gepflanz. Im Jahr 2011 war die erste Ernte. Die erste Weinprobe gab es beim Schäfflertanz 2012 am Pfarrhaus, erinnern sich Aumann und Beßle. Die Schäffler haben bereits mit den Vorbereitungen begonnen und sie regten an, auch zur kommenden Schäfflersaison beim Tanz am Pfarrhaus wieder die erste Kostprobe zu geben.

